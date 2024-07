„V naší ambulanci jsme přijali k ošetření i dítě, které kousl velbloud, když procházelo s rodiči zvěřincem v cirkuse. Jednalo se naštěstí jen o povrchové poranění, takže byl malý pacient během pár dnů opět v pořádku,“ sdělila Lucie Lešnik, vrchní sestra chirurgického oddělení Nemocnice AGEL Podhorská.

Co dělat po uštknutí zmíjí?

Během letních dnů hrozí také riziko uštknutí hadem. V České republice žije pouze jediný druh jedovatého hada – zmije obecná. V případě uštknutí hadem je důležité ránu ideálně omýt čistou vodou, ovázat, aby se do rány nedostaly nečistoty a vyhledat lékařskou péči.

Pro zdravého člověka je uštknutí tímto jedovatým hadem pouze nepříjemnou a bolestivou záležitostí, ve většině případech tak nejde o život ohrožující zranění.

Pozor na klíšťata

Člověka dokáže velmi potrápit i zakousnuté klíště. Nezvaného parazita si snadno přinesete z procházky.

„Občas se stane, že naši ambulanci navštíví pacient s žádostí o odstranění přisátého klíštěte. Není nijak to náročný proces a během několika vteřin je „zákrok“ hotový. Důležitá je následná dezinfekce rány a sledování okolí, kde bylo klíště přisáto, zda v následujících hodinách až dnech nedojde k jeho zarudnutí či zduření. To by mohlo být příznakem případného nakažení lymskou boreliozóu, jíž jsou klíšťata častými přenašeči,“ říká lékař chirurgické ambulance Kazimír Mahel. close info Zdroj: Nemocnice AGEL Podhorská, se souhlasem zoom_in Nemocnice AGEL Podhorská v Bruntále, ilustrační foto

Mezi poměrně časté zranění způsobené zvířetem patří kousnutí psem. „Nelze říci, jaká plemena psů nejčastěji způsobila poranění, se kterými pacienti přijeli na naši ambulanci k ošetření. Ve většině případů šlo však o poranění, přesněji tržné rány dolních i horních končetin. Mírnější případy pokousání psem lze řešit ambulantně ošetřením a dezinfekcí rány, popřípadě šitím, může se ovšem stát, že je zranění tak rozsáhlé, že jeho ošetření vyžaduje operační zákrok,“ vysvětluje vrchní sestra Lucie Lešnik.

Dodává zároveň podstatnou radu. „Pro ošetřujícího lékaře je důležitá informace o očkování psa proti vzteklině. V případě, že se tato informace nedá zjistit – jedná se například o toulavého psa neznámého majitele, je pacient preventivně přeočkován proti vzteklině a nadále sledován v příslušné ambulanci či praktickým lékařem,“ uzavírá vrchní sestra.