Snaha o lepší přístup k inovacím ve vzdělávání. To je hlavním hnacím motorem Moravskoslezské technologické akademie (MTA), která je nově vzniklým projektem Moravskoslezského kraje, Moravskoslezského inovačního centra a Moravskoslezského automobilového klastru. Cílem MTA je řešit přenos inovací do odborného vzdělávání. Tuto problematiku Deníku přiblížil zakladatel projektu a ředitel Střední průmyslové školy a obchodní akademie Bruntál (SPŠ a OA Bruntál) Jan Meca.

Reportáž z tiskové konference Moravskoslezské technologické agentury, 3. června 2024 Bruntál.

Jedním z hlavních důvodů pro vznik MTA byla potřeba systémového přístupu k inovacím ve vzdělávání. „Dosud se ukazovalo, že odborné školství zaostává za dynamicky se vyvíjejícím soukromým sektorem. Problém spočívá v dostupnosti inovativního vzdělávacího obsahu, který by mohl tento trend zvrátit,“ konstatoval Meca.

Typickým příkladem může být elektromobilita. V Moravskoslezském kraji se sice vyrábějí elektromobily, ale neexistuje ucelené kurikulum pro jejich odborné vzdělávání na střední škole. To se snaží vyřešit právě MTA.

„Inovace v soukromém sektoru jsou natolik strmé, že školy je často nejsou schopny nějakým způsobem reflektovat. A když inovují, tak většinou skokově. Když máte na chvíli potřebné zdroje a jste schopní něco vyřešit, proškolit lidi, tak už nejste schopni inovační vlnu udržet dlouhodobě,“ uvedl dále Meca.

Podle jeho slov se MTA zaměřuje na vytvoření strukturovaného ekosystému, kde učitelé odborných předmětů spolupracují s firmami a vysokými školami na tvorbě inovativních vzdělávacích nástrojů - EduBoxů.

„Představte si, že chcete inovovat nějaké téma z oblasti průmyslu, u kterého víme, že mu věnuje 17 učitelů v Moravskoslezském kraji. Každý z nich inovuje sám a my pracujeme na tom, že budeme ekosystém. Vytáhneme si lídry, kteří jsou ochotní inovovat, kteří vlastně zdarma připraví vzdělávací obsah pro ostatní a vloží ho EduBoxu," vysvětlil Meca.

Jde o moderní učební pomůcky vyvíjené například jako počítačové hry, které budou dostupné na různých platformách včetně počítačů, tabletů a mobilních telefonů. Budou obsahovat interaktivní a snadno aktualizovatelný vzdělávací obsah.

Vývoj EduBoxů bude využívat například i technologie virtuální reality pro lepší demonstraci učiva pro studenty,“ vysvětlil Meca. EduBoxy se mohou půjčovat i mezi školami, což zajistí, že se daný nástroj pro ukázku výuky dostane i k více žákům.

K tématu inovace oborové soustavy ve školství se vyjádřil i náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Nantl.

„Dokončujeme momentálně inovaci oborové soustavy, která by byla pro práci středních škol vhodnější. To by mělo proběhnout do konce tohoto roku, některé změny však na jednotlivých školách probíhají už teď. Je to hodně o iniciativě a síle vedení školy i podpoře krajů jako zřizovatelů. Ale nepochybně potřebujeme i přehlednější terén z hlediska státní regulace,“ dodal Nantl.

Projekt vznikl díky Moravskoslezskému kraji, který hledal novou formu podpory odborného vzdělávání. „Není úplně jednoduché udržet rychlý vývoj, jenž v průmyslu probíhá. Jsem přesvědčen o tom, že tento projekt naplní cíl, že naše krajské střední školy udrží trend, který v průmyslu je,“ řekl k projektu náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Folwarczny.