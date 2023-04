V Bruntálu se chystá výjimečná událost. Světově známá módní návrhářka a designérka Blanka Matragi se v bruntálském divadle setká se svými fanoušky. Ohlédne se za svou tvorbou a ve foyer bude také autogramiáda.

Blanka Matragi | Foto: Pavel Ptáček

Energická a inspirativní žena Blanka Matragi je synonymem náročné zakázkové tvorby exkluzivních šatů na míru. Velká část její práce je také z oblasti průmyslového designu.

"Zcela náhodné pozvání vyústilo v mimořádnou akci, že tak proslulá módní návrhářka zavítá i do města v podhůří Jeseníků – do Bruntálu, který je nejstarším městem Zemí Koruny české a letos oslaví 810 let od založení. Akademická malířka Blanka Matragi je skvělá návrhářka luxusních šatů a módy, vynikající sklářka, vytváří i skleněné sochy, šperky a kolekce průmyslového designu. Její skleněné šaty jsou zapsány v Guinessově knize rekordů. Sedm skleněných skulptur zdobí zahradu Zámečku Petrovice u Karviné. Tato úspěšná žena přijede vyprávět o své tvorbě, která je velmi rozmanitá, a také o svém životě, který prožívá se svým manželem v Libanonu. Její cesty do rodné země jsou nyní častější a návštěvníci mohou vidět její stálou výstavu nádherných šatů v Obecním domě v Praze, kde občas i sama provází návštěvníky," pozvala k návštěvě ojedinělé a zajímavé akce v Bruntálu Dita Dulovcová z Městského divadla Bruntál.

Blanka Matragi se narodila v roce 1953 ve Světlé nad Sázavou. Po základní škole se vyučila brusičkou skla a v roce 1974 odmaturovala na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. V roce 1979 se vdala za Makrama Matragiho z Libanonu. V Bejrútu otevřela módní salon Blanka Haute Couture.

KDY: středa 19. dubna v 18 hodin

KDE: Bruntál, Městské divadlo

VSTUPNÉ: 350 Kč

Od 80. let žije a pracuje v Libanonu, je dvorní návrhářkou žen z rodin králů, emírů a šejchů.

Pro ně navrhuje originální večerní toalety i svatební šaty. Zároveň tvoří autorské kolekce. Kromě módní tvorby se Matragi věnuje designu skla, porcelánu nebo šperků.

V její tvorbě se vždy prolínaly oděvní a sklářské atributy s experimentálním průmyslovým designem.

Blanka Matragi se narodila do rodiny brusiče skla. Nikoho nepřekvapilo, když následovala šlépěje svého otce a nejdříve tři roky studovala na střední odborné škole sklářské a posléze pokračovala na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. Pak podala přihlášku do ateliéru oděvního výtvarnictví Zdeňky Bauerové na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Ačkoli měl být její pobyt v Libanonu omezen pouze na dobu nezbytnou pro vyřízení víza do Saudské Arábie, manželé Matragi se zde usadili natrvalo.

I přes probíhající občanskou válku začíná jako návrhářka okamžitě tvořit. V roce 1982 otevírá za obrovského zájmu médií svůj salon Blanka Haute Couture.

Dílo české návrhářky obdivují v Perském zálivu

Skvěle odváděná práce, originalita a nezbytná dávka štěstí zajišťují návrhářce stále nové zákaznice, a to často z vysokých společenských kruhů. Díky doporučením spokojené klientely se Blanka postupem času dostává i do královských paláců v Perském zálivu.

Pro královské rody a manželky ropných magnátů tvoří své unikátní šaty dodnes, přičemž ve výběrových řízeních svými návrhy často poráží své francouzské a italské kolegy, návrháře nejproslulejších módních domů. V roce 1987 navrhla uniformy pro policejní a vojenské složky Abú Dhabí.