Žádné startovací byty nebo garsonky, ale rodinné domy či prostorné vícepokojové byty, a nejlépe v osobním vlastnictví. Taková je představa mladých lidí o bydlení v Bruntále, pokud by ve městě měli zůstat.

Byty, bydlení. Ilustrační foto | Foto: Jiří Oliva

Současná nabídka bydlení v Bruntále je podle většiny nedostatečná. Velká očekávání jsou spojená zejména s lokalitou Za Mlékárnou mezi Bruntálem a Starým Městem. Ta je určená k zástavbě rodinnými a bytovými domy. Tato zjištění vyplynula z dotazníkového šetření, které provedli členové poradní komise mladých.

Formou dotazování získali názory a postoje 334 respondentů z devátých ročníků základních škol, všech bruntálských středních škol, ale také vysokoškoláků. Účelem dotazníku bylo zjistit skutečné názory generace, která bude užívat výsledky současného plánování, projektování a investování.

Většina dotázaných v Bruntálu zůstat nechce

Ačkoliv mírná většina dotázaných neplánuje po dokončení studia zůstat v Bruntále, významné procento ještě není rozhodnuto nebo svoji budoucnosti vidí jednoznačně v rodném městě.

"Více než dvě třetiny mladých by rády žily v rodinném domě, ať už koupeném nebo nově postaveném na získaném pozemku. Většina těch, kteří preferují bydlení v bytě, pak upřednostňuje osobní vlastnictví před nájemním bydlením. Bezmála čtvrtina ze všech dotázaných by uvítala bydlení v lokalitě Za Mlékárnou, zatímco další třetina to nevyloučila. Mezi pozitivy mladí vyjmenovali dobré umístění lokality, finanční dostupnost bydlení v Bruntále či možnost realizace moderního bydlení. Mezi negativními argumenty převažovala neochota zůstat v Bruntále nebo vzdálenost lokality od centra města," informoval o výsledcích průzkumu Městský Úřad Bruntál.

Požadavky? Větší byt, balkon, stání pro auto, sklep

Velikost, respektivě uspořádání bytu vidí mladí jednoznačně: nejvíce by jich dalo přednost bytu v konfiguraci 3+1, 2+1 a 4+1. Naopak zájem o jednopokojové byty u mladých byl minimální. Většina by uvítala balkon, rezervované stání pro auta a sklep. Mladí mají jasno i v otázce výše nájmu – pro největší skupinu je přijatelné ve výši 5 až 8 tisíc korun měsíčně, druhá nejpočetnější skupina by platila 8 až 10 tisíc.

Mimo otázky bydlení se respondenti vyjadřovali také k tomu, co by bylo důvodem jejich odchodu z Bruntálu a co by město mělo udělat pro mladé lidi. Kompletní výsledky dotazníkového šetření jsou k dispozici ke stažení na webu města.

„Jako gestor komise mladých jsem rád, že její členové přišli s iniciativou oslovit mladé lidi, potenciální zdejší zaměstnance a obyvatele Bruntálu, a zjistit, co jim tady skutečně chybí a v čem by jim město mohlo pomoci,“ okomentoval dotazníkové šetření místostarosta Bruntálu Radek Zatloukal.

Kompletní výsledky průzkumu najdete zde