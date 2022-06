Jak je možné, že bruntálské teplo dlouhodobě zůstává nejlevnější široko daleko a téměř nezdražuje? Zatímco teplárny spalující zemní plyn musí letos zdražit o 30 a více procent, protože jsou závislé na monopolních dodávkách ze zahraničí, česká hnědouhelná ložiska hlásí dostatečné zásoby, stabilní těžbu i ceny. „Czech coal is cool“, řekli si v Bruntálu a cenový vývoj paliv jim dnes dává za pravdu.

Teplo Bruntál a.s. je akciovka stoprocentně vlastněná městem Bruntál. Provozuje v Bruntálu centrální výtopny i domovní kotelny. V minulosti vsadila na spalování hnědouhelného prachu, což se dnes ukazuje jako velká výhoda. Současné období turbulentních cen zvládá nad očekávání dobře. Městská akciovka Teplo Bruntál měla stabilní ceny tepla tři doky po sobě, a zdražování v roce 2022 ani nestojí za řeč, protože je nižší než inflace.

„Můžeme si to dovolit díky dobrému hospodaření a velmi dobrým ekonomickým výsledkům. Ano, máme velkou výhodu, že cena hnědého uhlí roste pozvolně a zatím nepodléhá výrazným cenovým skokům,“ vzkázal občanům Luboš Trnavský, ředitel Teplo Bruntál a.s.

Před rokem na Centrální výtopně Dolní byla uvedena do provozu turbína za 18,5 milionu korun, která páru z kotlů přeměňuje na elektrickou energii. Společnost plně pokryje spotřebu elektřiny pro své technologie a ještě přebytky prodává do sítě. Na výtopně Smetanova je elektřina vyráběna prostřednictvím koogenerační jednotky. Prodej přebytků elektrické energie do sítě představuje až osm procent celkových tržeb Tepla Bruntál a.s.

„Nemusíme kupovat drahou elektřinu, když si ji sami vyrobíme daleko levněji. Celkové skoky ve zdražování elektrické energie na nás doléhají jen omezeně, a to jen v oblasti maloodvěru, kde elektřinu musíme nakupovat. V oblasti velkoodběru jsme naprosto soběstační,“ prozradil Luboš Trnavský recept Bruntálu jak se vyhnout zdražování.