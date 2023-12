Bruslení přímo na bruntálském náměstí si mohou lidé užívat na Silvestra i na Štědrý den. Kluziště přímo na náměstí v zimní sezoně je náhradou za uzavření technologicky nevyhovující a provozně drahé ledové plochy zimního stadionu ve Staroměstské ulici.

Příprava kluziště na náměstí o rozměru 10 krát 20 metrů začala hned po slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Kluziště zůstane na náměstí zhruba měsíc.

Bruslení na náměstí míru v Bruntálu

KDY: Bruslí se každý den od 10 hodin, a to v tříhodinových blocích: 10 - 13 hodin, 14 - 17 hodin a 18 - 21 hodin.

ZA KOLIK: Dětské vstupné je 40 Kč, dospělí zaplatí 80 Kč (cena na tříhodinový blok).

ŠTĚDRÝ DEN, SILVESTR, NOVÝ ROK: 24. a 31. 12. bude kluziště otevřeno od 10 do 15 hodin. Vstupné bude v celém tomto bloku: děti 40 Kč, dospělí 80 Kč. Na Nový rok 1. 1. 2024 bude otevřeno od 10 - 21 hodin.

Kam vyrazit o vánočních a novoročních svátcích v Bruntálu:

22. 12. Běh o vánočního kapra náměstím Míru, od 16.30 hodin

24. 12. Vánoční krmení zvířátek v SVČ Školní, od 10 hodin

24. 12. Vánoční promítání v kině Centrum

25. 12. Bruntálský betlém ve farním kostele bude přístupný od 10 do 12 hodin a od 13.30 do 17 hodin. Betlém bude přístupný až do 2. února

25. 12. Bruntálský krystalek - plavání otužilců v rybníce, od 16 hodin

26. 12. Štěpánská vycházka, sraz na náměstí v 9 hodin

28. 12. Běh saunařů Bruntálem, od 18 hodin

31. 12. Silvestrovské krmení zvířátek v SVČ Školní, od 15 do 17 hodin

1. 1. Novoroční výstup na Uhlířský vrch, sraz v 10 hodin u rybníka (kostel bude otevřen)