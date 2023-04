Tribuny fotbalového stadionu v Bruntálu už naléhavě potřebují větší investici. Plánovaná stavební akce je rozdělena na dvě části - dokončení oprav budovy hlavní tribuny a opravu vedlejších tribun areálu. Během fotbalové sezony bývá stadion hojně navštěvovaný veřejností. Modernizace tribun má odhadem stát více než 12 milionů korun.

Fotbalový stadion v Bruntálu. Duben 2023 | Foto: Deník/František Kuba

„Fotbalový stadion si takovou investici rozhodně zaslouží. Jedná se o největší sportovní stánek v Bruntále, kapacita je 1500 diváků a na ty je třeba myslet. Čím dříve se investice podaří, tím lépe,“ uvedl místostarosta Bruntálu Radek Zatloukal.

Zastupitelstvo Bruntálu loni schválilo podání žádosti o dotaci od Národní sportovní agentury a v městském rozpočtu vyčlenilo 7,123 milionu na dofinancování vlastního podílu.

Plánovaná stavební akce je rozdělena na dvě části. Dokončení oprav budovy hlavní tribuny a opravu vedlejších tribun fotbalového areálu. Město Bruntál připravilo projekt a zažádalo o dotaci. Termín realizace nyní závisí na rozhodnutí Národní sportovní agentury.

Dobrá zpráva: na Bruntálsku má přibýt pět nových zubních ordinací

Práce na hlavní tribuně budou zahrnovat zateplení vnějším zateplovacím systémem, odvodnění severovýchodní strany hlavní tribuny, opravu krytiny střechy včetně zateplení, vnitřní stavební úpravy severní části a sauny.

Oprava vedlejších tribun zahrnuje západní i jižní tribunu. Radní schválili zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídek veřejné zakázky.

„Investice do sportovní infrastruktury včetně fotbalového areálu v Bruntále je jedním z bodů naší programové dohody a rozvoj sportovních zařízení je také zakotven v aktuálních rozvojových dokumentech města. Tato investiční akce se připravuje už mnoho let a jsem rád, že se blížíme do stavu, kdy bude možné ji realizovat,“ řekl místostarosta Bruntálu Petr Rys, který má na starosti odbor správy majetku, investic a dotací.