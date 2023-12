K zimě většinou patří oteplovačky, péřové bundy a kabáty, ale v Bruntálu si saunaři prosadili výjimku. Ve čtvrtek 28. prosince po setmění běžely Bruntálem na tři desítky polonahých saunařů. Běželi zimní nocí za vydatného povzbuzování přátel i náhodných kolemjdoucích.

Běh saunařů Bruntálem 28.12. 2023 | Video: František Kuba

Bruntál je jedním z mála měst, kde funguje sauna vytápěná dřevem. Právě zde se před padesáti lety v roce 1973 saunaři poprvé odhodlali k bláznivé recesistické akci. Způsobili pořádný rozruch, když běželi Bruntálem jen v prostěradlech nebo s ručníkem kolem beder, a při tom zdravili udivené promrzlé kolemjdoucí. Exhibiční běh zimním Bruntálem se ujal, a funguje dodnes. Už má své pevné místo v programu vánočních a novoročních akcí.

Běží se jen v botách, ručnících a prostěradlech, ale zato s nezbytnou pokrývkou hlavy. Recesisté si libují zejména v nejrůznějších veselých čepičkách. Například starosta Starého Města Richard Šanda jako nadšený saunař si letos nasadil slušivou blond paruku. Hlavní organizátor běhu Lubomír Foltýn zvolil vánoční červenou čepičku typu Santa.

Ze sauny zamířili polonazí běžci na náměstí Míru k vánočnímu stromečku, který letos nese jméno Hradčánek. Vyfotili se, a před zpáteční cestou si ještě zašli na horký grog do Tipáče nebo na pivo do sousední Radegastovny. Po občerstvení je ještě čekal běh studenými zimními ulicemi zpět do potírny bruntálské sauny.

„Běháme Bruntálem každoročně, takže už jsme zažili i daleko horší mrazy. Před pár lety jsme zažili takové mrazy, že zmrzlý ručník připomínal kus plechu. Při běhu jste si tvrdým ručníkem klidně mohli odřít kolena,“ vzpomínali saunaři na předchozí ročníky. Loni při běhu došlo ke kuriózní situaci, když se polonazí saunaři u restaurace Roští nečekaně zapletli mezi demonstranty. Shodou náhod bývalý poslanec Lubomír Volný (Volný blok) svolal demonstraci do bruntálského parku pár kroků od sauny, aby po prohraných volbách se svými příznivci společně protestovali proti očkování a proti nošení respirátorů.