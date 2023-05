Romantický areál zámeckého parku, hřiště TJ Sokol Brantice a řeka Opava udělaly z Restaurant Day vyhlášenou atrakci, která láká návštěvníky z dalekého okolí. Své voňavé stánky s dobrotami zde připravily nejen brantické rodiny a spolky, ale nadšenci z celého okresu.

Krnovský architekt Marek Juránek svůj koncept proměny zahrady Mateřské školky v Branticích pojal jako Sluneční soustavu, ve které jednotlivé prvky nesou jména planet. Jedná se o edukativní zahradu, která potěší brantické fanoušky astronomie.

Dalším důvodem je také to, že hřiště lze realizovat planetu po planetě. Podle toho, kolik se podaří získat peněz. "Letos to bude nejrozmáchlejší ročník této již tradiční akce. Nově půjde výtěžek z této akce na sbírku pro naši mateřské školu. Jídla bude fůra, máme 28 stánků. Přijede 130 lidí ze SVČ Krnov a předvede nám své umění. Proběhne fotbalové derby se Zátorem," zval do Brantic Adam Šimůnek, ředitel Základní a Mateřské školy Brantice.

Jak se žije v Branticích? Romantický zámek s parkem získávají věhlas

Sportovně - kulturně - gastronomický zážitek posloužil k prezentaci hřiště Sluneční soustava. Mnozí rodiče byli zaskočení, že kromě obvyklých prvků, jako je ohniště nebo pískoviště, vidí na modelu také vodní bahniště, aby se děti měly v čem patlat.