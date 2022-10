Diváci mohou sledovat radovánky soutěžících v luxusní vile na pražských Vinohradech. Bojovníci a bojovnice dvou soupeřících týmů plní úkoly a zápolí o imunitu při vyřazování. Na vítěze čeká kontrakt s organizací I Am Fighter promotéra Petra Pína Ondruše. V odvysílaných dílech nebyla nouze o emoce, vypjaté momenty, ani o pot a krev v tělocvičně. Jedním z porotců soutěže je také nejúspěšnější česká lyžařka a olympijská vítězka Ester Ledecká, která by si sama ráda jednou vyzkoušela boj v kleci.

Životní příběh Frederica Komuenhy je fascinujícím podobenstvím napraveného lotra, který padl až na dno, ale poučil se ze svých průšvihů, projevil pevnou vůli a dokázal vstát. Až během pobytu za mřížemi si uvědomil, co pro něj znamená sport. Když ho soud za ublížení na zdraví poslal do vězení, začal na sobě tvrdě pracovat. Odseděl si tři roky a opouštěl věznici v úžasné kondici a s hlubokým předsevzetím, že od teď už má své pěsti plně pod kontrolou a bude rozdávat rány jen férově podle pravidel oktagonu nebo ringu.

„Táta byl z Angoly. Kromě pár let, co jsem byl v Anglii, jsem teď většinou v Praze. Hrál jsem fotbal celkem úspěšně i v Anglii a celý život se věnuji nějakému sportu. Pořád jsem aktivní, ale co považuji za svůj největší úspěch, bylo druhé místo na mistrovství Evropy v atletice a třikrát za sebou vyhraná republika,“ shrnul svou dosavadní sportovní kariéru Komuenha, který projevil výrazný talent také jako raper a herec. „Navštěvoval jsem v Bruntálu školu na Petrinu, základní školu ve Vrbně pod Pradědem a v Krnově na Smetanově okruhu. Nejlepší zkušenosti mám s krnovskou školou, kde měli speciální třídy pro sportovní talenty,“ ohlíží se třicetiletý Frederico Komuenha za svými léty žáka a dorostence.

V červnu se Komuenha v Plzni poprvé představil veřejnosti jako bojovník MMA a hned debutovým zápasem se mu podařilo nastartovat slibnou kariéru. Ve třetím kole vyrovnaného zápasu vsadil na své dlouhé ruce, když knockoutem sejmul kontroverzního vulgárního youtubera, kulturistu a zápasníka Filipa Grznára.

Reality show I Am Fighter vysílá placená stanice O2 TV Sport v pondělí. Velký finálový večer se odehraje ve sportovní hala Královka v sobotu 5. listopadu od 18 hodin. „Dohromady se sešlo více než dva tisíce přihlášek, ze kterých byla vybrána osmička bojovníků a kvarteto zápasnic. Ti se budou pod dohledem Davida Zouly a Petra Berana snažit, co nejvíce zaujmout svými výkony, ale i osobnostními rysy. Mimochodem právě oba trenéři Zoula s Beranem si to na listopadovém galavečeru, kde celá reality show vyvrcholí, rozdají ve vzájemné odvetě,“ lákají organizátoři.

V již odvysílaných dílech bojovníci a bojovnice v doprovodu kamer zamířili například na Fakultu tělesné výchovy a sportu, kde testovali svá těla v několika extrémních fyzických zkouškách. Pokračováním byly specifické IQ testy, během nichž organizátoři soutěžící neustále něčím rozptylovali, aby prověřili jejich schopnost soustředit se. Podle výsledků IQ testů Frederico Komuenha sice nepatřil k nejlepším, ale ani neudělal okresu Bruntál ostudu. Na detektoru lži zase došlo na hodně osobní otázky včetně sexuálních zkušeností.

Frederico Komuenha kromě soupeření s ostatními bojovníky také zápasí sám se sebou a s osobní váhou. S Grznárem v červnu ještě bojoval jako polotežká váha 93 kilogramů, ale před finálovým zápasem I Am Fighter musí shodit deset kilo, aby se mohl postavit soupeřovi ve střední váze.