Devatenáctiletá Veronika Zajícová se stala známou tváří Krnova. Kromě svých úspěchů v bojových sportech, modelingu a soutěži krásy se nyní stala také nositelkou titulu Osobnost Krnova roku 2022.

Slavnostní vyhlášení Osobnosti roku 2022 se odehrálo v krnovské Koncertní síni sv. Ducha 6. června 2023. Zdroj: se souhlasem MěÚ Krnov | Foto: Město Krnov, se souhlasem

Veronika soutěžními koly Miss Česká republika postupuje stále dál. Jako vrcholový sportovec se připravuje na mistrovství republiky a současně se jako pacient připravuje na vytahování šroubů z nohy. Z lékařského a sportovního hlediska je to zázrak, že slibně rozjetou sportovní kariéru Veroniky Zajícové neukončilo ani sražení autem, komplikovaná zlomenina nohy, zranění obratlů a prasklá lebka.

Ocenění Zajícové udělila komise rady města Krnova i občané v hlasování. V anketě Osobnost města Krnova roku 2022 hlasovalo kolem tisícovky respondentů a nejvíc hlasů Krnované dali právě bojovnici Veronice Zajícové.

Slavnostní vyhlášení titulu Osobnost roku 2022 se odehrálo 6. června v krnovské Koncertní síni sv. Ducha. V kategorii vzdělávání zvítězila ředitelka školky Milada Holinková, za humanitu byl oceněný Marcel Bala, který osobně dováží pomoc z Krnova na Ukrajinu. V podnikání uspěl strojař Květoslav Bašista, za kulturu ocenění převzala loutkářka Šárka Kleinová a za výjimečný počin ho obdržela Jarmila Fričková, která se celý život věnovala kojencům i seniorům.

Jménem rodiny a týmu, který stojí za úspěchy Veroniky Zajícové poděkoval všem podporovatelům její otec Radek Zajíc. "Dcera Veronika Zajícová získala ocenění Sportovec roku za oblast sportu a osobnost roku. Díky za celé veřejné hlasování. Moc si toho vážíme a pro Verču to hodně znamená. A to jak v morální rovině, že ví, že ji tolik lidí podporuje, a také v rovině praktické. Stále trénuje, jak doma, tak i v zahraničí, a také soutěží. To vše stojí spoustu úsilí a peněz. A každé takové ocenění jí pomáhá na cestě a otevírá jí dveře ke sponzorům a k podpoře od různých firem a institucí," uvedl Radek Zajíc s tím, že Verča bude mít v následujících dnech hodně nabitý program.

Veronika Zajícová právě finišuje s přípravami na mistrovství republiky. "Velké díky patří Standovi Ivanovovi z Box Klubu Krnov, který ji připravuje a který, přestože si včera urval sval, dnes jí dával opět lekce. Klobouk dolů. Verču také připravuje Marcel Morbitzer z Lokomotivy Krnov. Ten je zatím naštěstí "vcelku". Všem, kteří Verče pomáhají, patří obrovský dík. Příští týden má další mistrovství republiky. No a v dalším týdnu jde vytahovat hřeby a šrouby z nohy. Pak plánuje asi tři týdny rehabilitace a v červenci bude následovat semifinále MISS České Republiky. A potom zase příprava na další zápasy… Mezitím pomáhá trénovat nevidomého Dragunova na Clash of The Stars. A také pomáhá u nás ve firmě a chodí na praxe do Kofoly, kde montuje pneumatiky na náklaďáky," popsal Radek Zajíc neuvěřitelný program Veroniky. Operace, rehabilitace, soutěž krásy a zápasy bojových umění na vrcholové úrovni.

Medailonky Osobností města Krnova 2022

Veronika Zajícová (Osobnost Krnova)

Veronika je sportovkyně tělem i duší, a to v MMA, takzvaných smíšených bojových uměních. Kromě toho, že v létě zvítězila v MMA na Dni bojovníků v Ostravě, získala v prosinci stříbro na mistrovství republiky v boxu. Dále zvítězila na oblastním utkání ve Vítkově v boxu. Velkým úspěchem je však vítězství na mistrovství Evropy v MMA. Odsud si ze dvou disciplín přivezla zlato a bronz. Byla oceněna i v rámci Moravskoslezského kraje, kde byla vyhlášena jako jediná, která v roce 2022 pro náš kraj vyhrála zlato. Toto ocenění je mimořádné hlavně kvůli jejímu úrazu, který ovlivnil jak přípravu, tak i eliminoval pravděpodobnost takového úspěchu na minimum.

Milada Holinková (vzdělávání)

Ředitelka Mateřské školy Krnov v Žižkově ulici. Paní Milada je člověk na správném místě. Jde takzvaně s dobou. Zajímá se o nové metody školství, které praktikuje a dokáže je zároveň předat svým kolegům. Ze školky i zahrady se pod jejím vedením stává místo, kam se rádi vrací nejen žáci, ale i jejich rodiče a veřejnost.

Květoslav Bašista (podnikání)

Květoslav Bašista v roce 1991 začal podnikat ve strojírenské výrobě. Od té doby se jeho společnost stala jednou z důležitých krnovských firem. Má zhruba 70 zaměstnanců. Květoslav Bašista má stále chuť předávat své zkušenosti, učit, řídit a zdokonalovat tým. Dlouhodobě se podílí na aktivitách Hospodářské komory ČR v rámci její okresní složky OHK Bruntál. Působí aktivně i ve veřejném životě města Krnova. V oblasti sportu, kultury i sociálních služeb finančně přispívá na akce i aktivity. Usiluje o získání mladých pro technické obory a snaží se ukázat mladým, že se nemusejí bát žádného řemesla. Ve své společnosti organizuje exkurze žáků základních škol a ve spolupráci OHK Bruntál organizuje soutěž T-PROFI.

Šárka Kleinová (kultura)

Šárka Kleinová je v současné době vedoucí loutkářského souboru Krnováček. Do souboru přišla v roce 1996. Starala se o výběr mluvičů, textů, dramatizaci i kontakt s některými autory. Uvedla v život mnoho her a také sama namluvila mnohé postavy. Vždy ji zajímala práce pro děti a mládež. Je známo, že na krnovském gymnáziu, kde působí mnoho let, přivedla ke čtení a poezii spoustu svých studentů. Na přelomu let 2021–2022 s Krnováčkem uspořádala malou výstavu loutek v městské kavárně v Krnově u příležitosti adventních trhů. Před dvěma lety začala zpracovávat informace a poznatky o souboru Krnováček. Seskupovala materiály, čerpala z historie i současnosti loutkového divadla. Stala se autorkou předloh propagačních panelů, které jsou instalovány u Gymnázia Krnov. Pravidelně přispívá i do místních listů nebo regionálního tisku, informuje o životě souboru a členech, kteří už nejsou mezi námi.

Marcel Bala (humanita)

Pracuje v Charitě v Krnově a je také vojákem Aktivních záloh Armády ČR. Má rád lidi a rád jim pomáhá jak v pracovním, tak i osobním životě. Svět zasáhly dvě veliké krize. Pandemie covidu a válka na Ukrajině. Při obou se zapojil s velikým nasazením. Na počátku válečného konfliktu jezdil na hranice s Ukrajinou pro maminky s dětmi. Intenzivně jim pomáhal při zabydlování se v ČR, zajistil aktivity pro děti a spoustu humanitární pomoci, kterou vozil přímo na Ukrajinu. Svou odvahu prokázal při několika humanitárních cestách do míst válečného konfliktu, do měst Irpiň, Buča a Borodianka. Tyto místa i partnerské město Nadvirna navštěvuje s humanitární pomocí nadále.

Jarmila Fričková (výjimečný počin)

Jarmila Fričková působila v minulosti jako ředitelka Kojeneckého ústavu v Krnově. Ani v seniorském věku neztratila nic ze své aktivity a nasazení pro druhé. Byla dlouholetou členkou komise APOZ (Aktiv pro občanské záležitosti). Angažovala se v předávání gratulací jubilantům a krnovským občanům. Snažila se zpřístupnit seniorům jednou za rok dostupné kulturní vystoupení. Ke všem úkolům v APOZ přistupovala s otevřeným srdcem. Naslouchala seniorům a jejich trápením. Byla opravdovým profesionálem, přesto skromná osoba, která neměla potřebu se někde zviditelňovat. Své zkušenosti získané ve vedení Kojeneckého ústavu zúročila právě v APOZ, například vymýšlením vhodných dárků pro malé občánky. Při dalších akcích APOZ podporovala chráněné dílny a vždy měla na zřeteli nějakou akcí zpříjemnit život v Krnově nejen seniorům.