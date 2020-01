V Krnově je podomní prodej zakázán od roku 2013. Přesto krnovští zastupitelé dostávají od svých voličů podněty, že neodbytní prodejci vyhlášku ignorují. Starosta Krnova Tomáš Hradil se přesvědčil na vlastní oči, že ani zákaz podomní prodejce neodradí.

„Mohu potvrdit, že v posledních týdnech se nám tu podomní prodejci extrémně vyrojili. Já jsem měl tu čest nelegálního prodejce potkat přímo osobně. Zazvonil na byt maminky, zrovna když jsem tam byl na návštěvě,“ popsal svou zkušenost Tomáš Hradil na zasedání zastupitelstva.

Téma otevřel zastupitel Ladislav Sekanina (KSČM): „Obrátili se na mě lidé s tím, že zřejmě vrcholí nějaká kampaň firmy Innogy, protože s její nabídkou prodejci obchází domácnosti a zejména staré lidi nutí měnit smlouvy. Dokonce jim vyhrožují, že pokud nepřestoupí k této firmě, že jim vypnou elektřinu, plyn a podobně. Takto je zastrašují. Jak mají lidé reagovat? Kde mají hledat ochranu?“ obrátil se Sekanina na vedení města i na kolegy v zastupitelstvu.

NA DVEŘÍCH TO MÁTE NAPSANÉ, ČAU

S nápadem přišla bývalá starostka Alena Krušinová, která má podobné podněty ze sociálního výboru: „Na Sídlišti pod Cvilínem SPC v bloku A mají nálepku se značkou zákaz vjezdu, která je doplněna nápisem: Zákaz podomního prodeje v Krnově. Díky tomu se prodejce nemůže vymlouvat, že o vyhlášce neví. Nestálo by za to dát podobné upozornění na městské domy a nabídnout je občanům? Aby mohli říct prodejcům, stejně jako moje švagrová tam na dveřích to máte napsané a čau. Musí vědět, že když bude otravovat, zavolám policii,“ navrhla řešení Krušinová.

Krnovský odbor školství, kultury a sportu už nechal vyrobit jednoduché samolepky, které na zákaz podomního prodeje upozorňují.

„Strážníci samolepkou označí všechny bytové domy ve vlastnictví města. Soukromí vlastníci bytů a domů, kteří mají o tuto samolepku zájem, si ji mohou zdarma vyzvednout na služebně městské policie,“ uvedla k samolepkám preventistka Irena Šindlerová.