Obec Bohušov leží na Osoblažsku a má něco přes tři stovky obyvatel. TIP ligu s Deníkem hraje 32 z nich. A z těchto 32 bohušovských hráčů rovnou šest vynesly správné fotbalové tipy na stupně vítězů.

Tip ligu hraje v Bohušově 32 hráčů. Letos šest z nich dosáhlo na ceny pro vítěze. Svůj úspěch společně oslavili v době slunovratu v hospodě U Gerina. | Foto: Deník/Fidel Kuba

„Buhušov vyhrál v týmech, takže vítězem jsem já plus tři další hráči. Jaroslav Sedláček z Bohušova byl v Tiplize třetí. Na druhém místě skončil Karel Kovář, který se už sice odstěhoval do Krnova, ale tady platí, kdo už jednou bydlel v Bohušově, tak je už navždy Bohušovák. Navíc Karel Kovář s námi hrál TIP ligu za Bohušov spoustu let, takže i v Krnově je to pořád náš člověk. Zkrátka Buhušov má šest výherců, to tu ještě nebylo,“ uvedl dlouholetý hráč a organizátor Tip ligy na Osoblažsku Metoděj Gaja.