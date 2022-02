Všichni oslovení se shodli v tom, že František Lobkowicz byl skutečná osobnost s laskavým srdcem. „Říkalo se mu František Dobrotivý. To myslím mluví za vše,“ řekla Jana Kohutová, která na rozloučení přijela s maminkou a sestrou.

Pohřeb biskupa Lobkowicze: dnes loučení pro veřejnost, v sobotu bude pohřeb

„Proč jsme přijely? Protože jsme ho měly rády. Byl to opravdový srdcař, který uměl odpouštět a hledal cesty ke smíření,“ svěřila se Jana Kohutová. „U nás ve frýdeckém kostele za něj zapálíme svíčku,“ dodala její matka Irena Gregošová.

Ráda bude na biskupa Lobkowicze vzpomínat také Hedvika Smolková z Ostravy, která jej pamatuje ještě z doby před ustavením ostravsko-opavského biskupství v roce 1996.

S otcem biskupem se prý znala nějakých devět let. A prý docela dobře. „Pan biskup měl nesmírně dobré srdce. Jeden příklad za všechny: když jsem pracovala na biskupství, moje dcera velmi vážně onemocněla. A pan biskup to věděl… Nebyl den, aby se nepřišel zeptat, já se dceři daří, jak se má. A to jsem byla obyčejná vrátná na biskupství,“ vyprávěla seniorka.

Pohřební obřad spojený se zádušní mší se koná v sobotu 26. února a začne hodinu před polednem v ostravské katedrále Božského Spasitele. Na poslední cestě Václava Lobkowicze doprovodí jeho rodina, apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, olomoucký arcibiskup Jan Graubner, duchovní z Česka, Polska i Slovenska a další osobnosti českého církevního i politického života. A samozřejmě veřejnost.