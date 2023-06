Opuštěná krajina se zbytky někdejších vesnic s unikátní atmosférou se opět na jeden otevírá turistům. Vojenský prostor Libavá zpřístupní populární akce Bílý kámen letos v sobotu 17. června.

Akce Bílý kámen ve Vojenském prostoru Libavá | Foto: Deník/Lukáš Ston

Termín z tradičního prvního května tento rok posunul probíhající výcvik ukrajinských vojáků.

Vojenský prostor Libavá se v sobotu 17. června otevře od 7 do 16 hodin. Vstup je možný na desítce míst: v obci Mrsklesy, Hlubočky, na Smilovském mlýně, v Městě Libavá, Staré Vodě, Nových Oldřůvkách, nad obcí Luboměř pod Strážnou, na Zeleném kříži, v Kozlově, nad obcí Velký Újezd a Daskabát – detailní mapové umístění každého vstupu je zakresleno na webu akce.

"Čeká vás překrásný den v úžasné přírodě, které si můžete užít jen jednou do roka. Ona bohužel v posledních letech dostala strašně zabrat nejen orkánem či kůrovcem, přesto ono evropské rozvodí Odry a Dunaje, po kterém akce Bílý kámen od severu k jihu probíhá, patří, právě v této lokalitě, k nejhezčím," zve za pořadatele Jaroslav Jerry Koš.

Bílý kámen 2023 - trasy a zajímavá místaZdroj: Bílý kámen

MAPA Bílého kamene ve formátu PDF ke stažení zde (bilykamen-libava.cz)

Areál tankové střelnice

Podle organizátorů bude zřejmě opět největším lákadlem druhým rokem povolená nová trasa. Ta vede z Města Libavá kolem Libavského potoka do bývalé obce Zigartice, odtud dále kolem Vojnovické kapličky a Lazského potoka až ke Královské studánce a kostelu na Staré Vodě.

"Tato trase loni sklidila u účastníků obrovský úspěch. Po mnoha letech se také návštěvníci budou moci znovu podívat na vojenskou pozorovatelnu nad bývalou obcí Velká Střelná, odkud je nádherný pohled na rozlehlý areál tankové střelnice," uvádí pořadatelé.

Raketová základna na Libavé. Sověti tu mohli začít jaderný útok. Jak vypadala?

Přilby a občerstvení

Účastnický poplatek je 100 Kč, platí se na vstupu, kde také obdržíte propozice a mapku povolených tras. Děti do 10 let mají vstup zdarma, děti do 15 let musí být v doprovodu dospělých.

Na akci Bílý kámen pravidelně vyrážejí tisíce lidí, největší část jsou cyklisté - ti, stejně jako lidé na koloběžkách, musí mít ochranné přilby. Trasy si lze ale projít i pěšky. Motorová vozidla na cesty Bílého kamene nemohou.

Mimo určené trasy ve vojenském újezdu je zakázáno vstupovat, pořadatelé odrazují i od průzkumů rozvalin bývalých vesnic skrývajících spoustu nebezpečných pastí.

Němci se chtějí vrátit domů na Libavou, jako popel. Jaký byl jejich odsun?

Doporučené je také oblečení pro případ náhlé změny počasí, často není, kde se schovat. Cyklisté by měli být vybaveni základní sadou pro opravu defektu.

"Na trasách mimo vojenský újezd je několik míst možného občerstvení (Město Libavá, Kozlov, Staré Oldřůvky, Stará Voda…), nečekejte tam však žádný Alcron, ale často značné fronty. Vlastní zásoby pití a patřičně tlustý lepeňák z domova vše jistí, čistých studánek je po Libavé celá řada a stojí za ochutnání – ten Královský pramen na Staré Vodě je dokonce snad léčivý a prý i zázračný," píše se na webu akce.

Na Bílý kámen bude vypravený i speciální vlakový spoj, ten 17. června vyjede v 8:35 z olomouckého hlavního nádraží do Moravského Berouna se zastávkami v údolí Bystřice.