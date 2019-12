Vždy v podvečer na Boží hod vánoční se u Kobylího rybníka v Bruntále sejdou odvážlivci a otužilci, aby si užili ledovou koupel za přihlížení a nadšeného podporování stovek diváků.

Na plavání otužilců se sjíždí nadšenci z okolí, účastníci jsou třeba z Brantic, Staré Vsi či Opavy. bruntálský Krystalek Letos ve středu 25. prosince v 16 hodin se poplave čtrnáctý ročník. Dorazí i zakladatel a každoroční účastník Pavel Poljanský.

„Krystalek je pro mne součástí Vánoc, neumím si bez něho Vánoce představit, to je pro mne oslava Vánoc. Já se netěším ani tak na Krystalek, jak na ty, kdo ho přijdou podpořit. Myslím, že to není jen otužilecká exhibice, ale setkání lidí dobré vůle. V Bruntále jsem doma,“ svěřil se Pavel Poljanský, jemuž Bruntál přirostl k srdci, ačkoliv je to rodák z Přerova a nyní žije a pracuje v Praze. Do Bruntálu, do Karlovic a na Slezskou Hartu jezdívá za přáteli, dříve zde intenzivně trénoval.

Otužilecké plavání Bruntálský krystalek

V Praze Poljanský studuje speciální pedagogiku, na jaře jej čekají státnice. „Pak se budu rozhodovat zda forenzní psychologii a viktimologii nebo politologii. Ale studovat hodlám dál,“ plánuje plavec.

Aby si na studia na sportovní expedice vydělal, má několik zaměstnání. Pracuje v pražském metru, donedávna dělal ještě navíc údržbáře a dělal úklid, což nyní vyměnil za práci etopeda (speciálního pedagoga) a preventisty na jedné základní škole v Praze.

„Jsem na to moc pyšný a tahle práce mne opravdu baví, tak jako to, že nejlepší žáky doučuji ve státovědě, politologii a dějinách, abych současně těm nehorším pomáhal s českým jazykem. Ať už jde o Rusy, českoamerické Židy, nebo dyslektiky,“ těší se z nové práce.

Na co však musí v nynější době zapomenout, jsou další sportovní expedice. Z rodinných důvodů je odložil, o cestě do Peru, na Huascarán, nebo do Austrálie nějakou dobu může jen snít. „Nyní musím být tady a být oporou těm co mne potřebují,“ řekl Poljanský.

I v dřívějším intenzivním tréninku polevil, čemu se však věnuje, jsou bojové sporty, účastní se závodů doma i v zahraničí. „V teakwondu jsem získal na jaře dvě zlaté medaile. Přibral jsem shotokan karate a trochu boxu, snad ochutnám i kyokushin karate. Krásně to ladí. Některé závody v Londýně a Irsku jsem musel zrušit,“ konstatoval Pavel Poljanský.