Bude se jednat o 1100 kubíků betonu. Jde o časově nejdelší betonáž z celé stavby. Zabere nepřetržitě 24 hodin. Práce budou probíhat i v nočních hodinách. Předpokládaný termín zahájení je mezi 16. a 19. prosincem.

Termín betonáže ale může ovlivnit jak případné zpoždění prací, tak nepříznivé klimatické podmínky a další vlivy. Přesný termín by měl být znám minimálně sedm dnů předem.

Na budoucí estakádě u vodárny Zlatá Opavice do konce roku má zhotovitel v plánu připravit podloží pod nosnou konstrukci. Na podchodu v Petrovické ulici je betonová část je kompletně dokončena, chybí už jen římsy. Estakáda u soutoku Opavy a Opavice má celkově sedm etap, v současné době se realizuje pátá. Bednění již překročilo řeku Opavu, v týdnu od 9. prosince bude prováděna betonáž nosné konstrukce.

KONTROLA

Na stavbě obchvatu Krnova se ve středu 4. prosince uskutečnil kontrolní den, kterého se zúčastnili také zástupci města.

V rámci kontrolního den na obchvatu Krnova se zástupci města zajímali také o to, jak je zajištěn přístup do Chomýže a hlavně na Okružní ulici. Ukázalo se, že přístup do Chomýže z Albrechtické ulice je pro chodce nebezpečný.

Zhotovitel dosud neučinil odpovídající opatření. Odvolává se na nedostatek prostoru v místech budované estakády a na soukromé vlastnictví okolních pozemků.

Místostarosta Pavel Moravec opětovně apeloval, aby chodcům byl umožněn bezpečný průchod stavbou, nejlépe mimo komunikaci se srozumitelným označením.