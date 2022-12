Betlémské světlo se do České republiky tradičně dopraví z Vídně. Rakouští skauti ho předávají o třetím adventním víkendu delegacím z celé Evropy. Do Brna ho přivezli čeští skauti 10. prosince a pak 17. prosince ho rozvezou vlaky po celé republice. „Do Krnova dorazí v sobotu 17. prosince. v 10:51 vlakem R 845 od Olomouce. Zájemci o Betlémské světlo si pro něj mohou přijít s vhodnou krytou svíčku nebo lucernou. Skauti z Krnovské Trojky budou světlo předávat ještě tentýž den v sobotu 17. 12. od 14 do 17 hodin v Kouzelné vánoční zahradě v centru Krnova. Bude to v Zahradě smyslů v rámci akce Setkání s živými anděly,“ uvedl za skautský oddíl Krnovská trojka Michael Cestr.