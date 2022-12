VIDEO: Bruntálsko a Krnovsko pod sněhem: zpoždění vlaků, nehody

Na příjezd vlaku se těšila řada občanů, kteří si oblíbili tuto vánoční tradici. Polští harceři předvedli, že znají krásné písně spojené s vítáním a oslavou Betlémského světla. Jedná se o plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě. Rozvoz Betlémského světla z Palestiny zajišťují právě skautské organizace jako symbol Vánoc, míru, lásky, naděje a přátelství. Ten, kdo si ještě nepřevzal Betlémské světlo v sobotu 17. 12. 2022, určitě bude mít řadu příležitostí i v následujících dnech se do této štafety zapojit. Stačí si připravit vhodnou krytou svíčku, lucernu nebo petrolejku.

V pondělí 19.12. od 16 do 18 hodin budou skauti nabízet Betlémské světlo také v Městské knihovně Krnov. „Betlémské světlo budeme letos předávat také na zámku Hošťálkovy, a to v pondělí 19.12.2022 od 17.30 hodin,“ doplnil Michael Cestr ze skautského oddílu Krnovská trojka.

Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do dalších zemí. Poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. K nám se Světlo přátelství, jak byl betlémský plamen také nazván, dostalo poprvé v prosinci 1989. Stalo se tak současně jedním ze symbolů pádu čtyřicetileté komunistické vlády. Byl to také konec pronásledování skautského hnutí.

Shodou okolností v roce 2022 měla v českých kinech premiéru také úspěšná komedie Jana a Zdeňka Svěrákových Betlémské světlo.