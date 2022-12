Bruntálský betlém se stal vyhlášenou vánoční atrakcí. Bruntálský kostel Na Nebevzetí Panny Marie v těchto dnech zažívá fronty fanoušků betléma a řezbářského umění rodiny Nedomlelových. Betlém vystavený v boční kapli sv. Kříže je až do 1. ledna přístupný celý den až do 17 hodin. V dalších dnech už jen před a po bohoslužbě, nebo také kdykoliv po předchozí domluvě. V roce 2023 bude betlém vystavený až do Hromnic, neboli do 2. února.