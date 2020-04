Staré Město u Bruntálu Součástí této etapy oprav kostela je také demontáž takzvaného zlatého jablka. Je to báň, ve které bývají umístěné dobové písemnosti, dokumenty a drobné předměty, které charakterizují dobu, v níž byly do jablka umístěné. Jde o poselství budoucím generacím.

Zlaté jablko staroměstského kostela skrývalo tubus s dokumenty. „Je to skvělé. Objevili jsme spoustu zajímavých informací. Nejmladší je z roku 1934, ale máme tady informace i daleko starší. Všechno je v němčině. Teď uděláme kopie a pošleme je památkovému ústavu, popřípadě na bruntálský zámek,“ řekl pastorační asistent Římsko-katolické farnosti Bruntál Karel Peschke.

Všechny nalezené písemnosti budou předmětem dalšího zkoumání. Už teď je jasné, že jsou mezi nimi i skutečné rarity. Patří k nim dosud neznámý obrázek kostela z roku 1734, na němž je zobrazen se dvěma sanktusníky, což jsou malé věžičky na hřebenu střechy. V nich bývaly malé zvony. Tuto podobu kostela historici zatím neznali.

„Potom všechny tyto dokumenty půjdou do tubusu nového. K tomu přidáme informace z naší doby a půjde to zpátky do nového zlaceného jablka,“ prozradil další postup Karl Peschke. Informace o současnosti Starého Města hodlá do tubusu přidat i obecní úřad. Co by to mělo být jejich obsahem, je zatím ve stadiu úvah. Přiblížit budoucím generacím srozumitelně naší dobu je složité.

„Nějaké připomenutí naší doby chystáme samozřejmě po dohodě s církví. Ale co to bude, opravdu ještě nevíme. Přemýšlíme o tom,“ uvedl starosta Starého Města Richard Šanda.

Pokud půjdou práce podle harmonogramu, tak jako doposud a nevyskytnou-li se nepředvídané potíže, tak by nová věž a se zlatým jablkem měla být dokončená do konce května.

Ladislav Olejníček