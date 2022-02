Všichni měli pracovní sobotu

„V sobotu ráno jsem byl osloven náměstkem hejtmana Janem Krkoškou, zda se nezapojíme do rychlé humanitární sbírky, kterou do partnerského města odveze autobus, co k nám právě míří s ženami a dětmi prchajícími před válkou. Přijet by měl v průběhu noci nebo v neděli ráno. Po naložení pojede zpátky na Ukrajinu,“ uvedl ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec s tím, že nakládat se v Krnově budou obvazy, krytí, dezinfekce, rukavice, nutridrinky a další zdravotnické položky za desítky tisíc korun. To je výsledek rychlé spontánní sbírky.

V roce 2015 delegace z ukrajinské Nadvirny procházela jednotlivá oddělení krnovské nemocnice. Krnované osobně znají ty, kteří potřebují naši pomoc.

Do Krnova přijelo prvních pět uprchlíků, další dorazí v neděli

Ředitel nemocnice v průběhu soboty 26. 2. osobně obvolal kolegy z centrálního skladu, lékárny i urgentního příjmu, aby zdravotnický materiál připravili. „Sklad i lékárna má v sobotu odpoledne zavřeno. Přesto kolegové okamžitě a pohotově vyrazili do práce, za což jim patří velký dík. Stejně tak děkuji kolegům z urgentního příjmu, kteří při službě zvládli materiál převézt a zabalit,“ sdělil ředitel nemocnice Václavec.

Autobus přiveze uprchlíky, zpátky pojede plný

Do krnovské nemocnice přijel převzít materiál náměstek hejtmana Jan Krkoška a vedoucí sociálního odboru Krnova František Fojtík. V současnosti je materiál připraven v areálu Charity Krnov, odkud poputuje na Ukrajinu.

Předvoj ukrajinských uprchlíků dorazil do Bohumína. Dál pojedou do Brna a Prahy

„Zatímco nemocnice dodala zdravotnický materiál, my jsme zařídili elektrocentrály. Charita zajistila deky, oblečení a další materiál. Jde o první, ale určitě ne o poslední humanitární pomoc, kterou v této spolupráci odesíláme na Ukrajinu. Máme za to, že jde nyní hlavně o rychlost předání pomoci. Využíváme situace, aby se na Ukrajinu vracel prázdný autobus, který k nám přivezl uprchlíky. Domů poveze naši pomoc,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jan Krkoška, který je Krnovan.

Krnov zřídil speciální linku pomoci

Krnova pomůže jak uprchlíkům z partnerského města Nadvirna, tak i těm, jež město přijme v dalších dnech. „Jelikož nejsme momentálně schopni odhadnout, co vše a v jakém rozsahu bude potřeba, rozhodli jsme se vytvořit databázi nabízené pomoci. Od nedělních 9 hodin začnou fungovat dvě telefonické linky, které mají čísla 735 161 687 a 735 161 686. Jejich prostřednictvím mohou lidé každý den od 9 do 15 hodin nabídnout svoji pomoc. Ta může mít různou podobu. Od nabídky hmotné pomoci, ubytování, převozu materiálu či osob, překladatelství, poskytnutí stravování až po nabídky volnočasové nebo zdravotní péče a podobně,“ uvedl vedoucí odboru sociálního a školství František Fojtík.

Bohumín: jídlo a vodu, které lidé přinesli, zaplnila celou kancelář

Nabídky budou pracovníci městského úřadu evidovat a v případě, že najdou příjemce, dojde ke zprostředkování pomoci. „Co se týká hmotné pomoci, tu nebudeme dopředu přebírat od dárců a shromažďovat ji. Stejně jako v případě ostatní pomoci ji zaneseme do databáze a až budeme mít konkrétního příjemce, který tu danou věc bude potřebovat, nabídku spárujeme s poptávkou,“ vysvětlil princip pomoci František Fojtík.