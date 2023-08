Samočepy a pivní automaty se šíří Českou republikou jako lavina. V Krnově jako první na tento trend zareagoval nový pivovar Arogant. A zavedl jednu dodatkovou povinnost.

Arogantní automat na pivo kontroluje občanky. Srpen 2023 | Video: Deník/František Kuba

Vzhledem k tomu, že alkoholické nápoje jsou vyhrazené pouze plnoletým zákazníkům nad 18 let, zákazníci se při nákupu piva Arogant musí vypořádat s faktem, že kromě peněz po nich automat chce ještě navíc občanský průkaz kvůli ověření věku. Začátečníkům ještě není úplně jasné kam a jak občanku vložit či přiložit. Navíc když se člověk s občankou blíží k automatu, ozývá se v něm předběžná opatrnost. V kinech totiž právě běží Kazmův film ONEMANSHOW: The Movie, kde se cizí občanky kopírují ve velkém kvůli zakládání fiktivních účtů.

Na první pohled vypadá nákup v pivním automatu jednoduše. Vybrat produkt, protáhnout občanku čtečkou a zaplatit. Krnované si na sociálních sítích vyměňují zkušenosti, kolik neúspěšných pokusů předcházelo prvnímu nákupu piva Arogant v automatu. „Tak tohle pivo si asi zamiluju, páč přestože jsem postupovala u automatu přesně podle návodu, mou občanku mi to lustrovalo neskutečně dlouho. Nevěřilo mi to že mám 18? Fakt nekecám, vyšlo to až na 21. pokus! Možná je to tím, že jsem narozená jednadvacátého. Anebo proto že nejsem blondýna?,“ popsala Markéta Jurošková Bezručová z Krnova svůj nákup pivního speciálu Arogantní Blondýna. „To jsi teda musela mít velkou žízeň,“ gratulují kamarádi, že ani po dvaceti marných pokusech nákup v pivním automatu nevzdala.

Ochutnávka silné svrchně kvašené Arogantní Blondýny APA 13 potvrdila, že se vyplatí vydržet trochu té arogance ze strany výdejního automatu. Není těžké udělat nějakou chybu při kontrole občanského průkazu, při výběru produktu nebo při placení. Zákazník si pak piva víc váží, než když mu ho arogantní automat nevydá hned napoprvé. Hlavním předpokladem úspěšného nákupu je nezapomenout si vzít s sebou občanku.

„Náš nonstop výdejní automat je k dispozici přímo u pivovaru, a to i přes dopravní komplikace. Užij si osvěžující vždy, když tě to napadne. Přijď a vyzkoušej tento jedinečný způsob, jak si vychutnat pivo z našeho pivovaru,“ láká zákazníky pivovar Arogant, který sídlí v bývalém kluzišti na Říčním okruhu. Často také odpovídá na dotazy, že vlastní hospoda ani točené pivo Arogant na čepu zatím bohužel není nikde v Krnově k dispozici.

Pro Krnovany je zajímavé sledovat proměny bývalého kluziště. Okázalý prvorepublikový bruslařský pavilon přišel o svou funkci v souvislosti s globálním oteplováním. V roce 1986, když byla v Krnově postavena první uměle chlazená ledová plocha, začalo bývalé kluziště hledat uplatnění v oblasti gastronomie. Krnované si už ani nevzpomenou, kdy se bývalé kluziště přejmenovalo na Cartwrightś, Kartáč, Sport bar, Golf, pivnice Type-R nebo hospůdku Pod věží.