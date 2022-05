„Říkal, že by tam mělo být okolo padesáti zaměstnanců, ale je to záměr, ty skutečnosti nakonec mohou být jiné. Taky o tom nebude rozhodovat letiště, ale armáda,“ podotkla Anna Mužná a poznamenala, že jako obec tuto informaci berou na vědomí.

Armáda ČR posiluje! V Mošnově vznikne obří vojenské centrum, pomáhat bude i NATO

„Jinak nevím, co k tomu říci. Jsou to předběžné informace. V mírovém stavu by to možná mohlo být přínosem,“ doplnila starostka Skotnice.

Kontejnerové překladiště

Dalším sousedem Mošnova je obec Petřvald. Starosta Petřvaldu Václav Kološ sdělil, že o tom, že se něco má u letiště budovat, ví už delší dobu na základě územního plánu.

„Kraj s námi od počátku jednal v tom smyslu, že by se tady mělo stavět logistické centru, nikoliv základna, jak se tady před několika měsíci proslýchalo. Tak to bylo vždy. Mělo by to být vlastně kontejnerové překladiště,“ pokračoval Václav Kološ s tím, že má informace, že vedle vojenských zaměstnanců by v logistickém centru měli být také zaměstnanci civilní.

Hejtman Vondrák: Přítomnost naší armády v Mošnově vidím jako zásadní

„Těžko říct, jak to bude. Uvidíme, co to přinese. Ale nemyslím si, že se nějak výrazně navýší doprava. Přijede to vlakem, letadlem to odletí. Kdyby tam denně mělo odletět o jedno letadlo více, tak to člověk ani nepozná. Ale zatím asi oni nevědí, jak to bude využívané,“ vyjádřil se Václav Kološ.

Pohádky ministrů

Na rozdíl od svého kolegy z Petřvaldu starosta Mošnova Radomil Bodzsar obavy z nárůstu dopravy neskrývá. O záměru stavby se podle něj mluvilo, ale oficiálně jim nikdo nic nesdělil. „Dnes jsem měl mít schůzku s ředitelem letiště, ale jsem nemocný, tak jsem to musel zrušit,“ vysvětloval Radomil Bodzsar. Osobně si myslí, že logistické armádní centrum obci Mošnov moc neprospěje.

„Bude tady asi jezdit hodně aut, takže se zvýší prašnost a zatížení na okraji obce. A to, co vykládají ministři o pracovních místech, jsou podle mě pohádky. To si všechno budou dělat vojáci, možná tam bude zapotřebí nějaký topič,“ netajil své rozčarování Radomil Bodzsar.

Vojenská základna USA u Ostravy nebo Přerova? Jurečka: Výhodou Mošnova je zázemí

Po krátkém odmlčení mošnovský starosta uvedl také nějaká pozitiva. „Pokud tam bude opravdu jenom to logistické centrum, tak je to lepší, než kdyby se tam postavila nějaká fabrika. A těch letadel, jak se o tom neveřejně mluvilo asi před půl rokem, tam asi nemá být tak moc. Za týden tak dvě tři,“ přemýšlel nahlas.

„Myslím si, že důvodem, proč to kraj chce, je skutečnost, že stát zaplatí rekonstrukci přistávací plochy. Čemu by takové logistické centrum v případě nějakého konfliktu pomohlo? To, že přispěje k bezpečnosti, jsou podle mě nesmyslné řeči. Te klidně můžete napsat,“ zdůraznil starosta Mošnova Radomil Bodzsar.

Více peněz pro kraj

Možnost opravy přistávací plochy a příliv peněz do regionu vidí jako benefit záměru výstavby Logistického centra Armády ČR v Mošnově Jakub Janda, který je zástupcem Novojičínska v poslanecké sněmovně. Záměr jednoznačně podporuje.

Americká základna u Ostravy? Primátor Macura: Odborná analýza je základ

„Pokud vím, už se to iniciovalo za předchozího ministra Metnara společně s krajem a nová ministryně v tom udělala další krok. Vítám to, protože se vytvoří nějaká nová pracovní místa, a taky víme, v jakém stavu je dráha letiště v Mošnově, takže by mohly jít nějaké peníze do infrastruktury. Tím by se vyřešilo více věcí, takže já to vítám,“ zopakoval Jakub Janda.

„Beru to jako pozitivní, neboť díky tomu do našeho kraje přistane mnohem více peněz. Není to žádná základna, jak tady určitě někdo bude vykládat. Je to čistě logistické centrum armády. Takže z toho bych strach určitě neměl,“ dodal poslanec Jakub Janda.

Východní hranice

Velvyslanec České republiky při NATO Jakub Landovský se pro MF Dnes vyjádřil, že mošnovské logistické centrum bude nesmírně důležité při zabezpečení takzvané východní hranice NATO.

Americká vojenská základna v Mošnově? Vedení obcí v okolí je opatrné, lidé proti

„Česká republika nesousedí přímo s Ruskem. Jsme zemí, která bude prvním týlem, a proto je nesmírně podstatné, abychom měli dobrou logistiku. Myslím, že ruská agrese vůči Ukrajině otevřela většině zemí v Severoatlantické alianci oči ohledně hrozeb, které pro nás Rusko představuje. Je to jednoznačně katalyzátor obecného úsilí v oblasti obrany. Jestli se to týká i projektu v Mošnově, to si netroufám říci. Nicméně očekávání NATO v oblasti logistických příspěvků České republiky jsou značná,“ řekl Idnes.cz Jakub Landovský.