Smutná zpráva zasáhla v uplynulých dnech Blanensko. V pátek 13. října ve věku čtyřiadevadesáti let zemřel Antonín Petlach. Bývalý strojní inženýr, který navrhl největší přečerpávací vodní elektrárnu ve střední Evropě Dlouhé Stráně.

Dlouhé Stráně - naplněná dolní nádrž. | Video: Vránová Magda

Tam se díky jeho nápadům podařilo více než trojnásobně zvýšit výkon. Unikátní dílo je v Hrubém Jeseníku nedaleko Pradědu.

Poslední rozloučení s Antonínem Petlachem se konalo ve čtvrtek 19. října.

Blanenský rodák byl v mládí aktivním sokolem a členem plaveckého oddílu, kde působil i jako trenér mládeže. „Celý život se angažoval v kultuře, hrál na housle v symfonickém orchestru města Blanska i v jiných souborech v okolí," zaznamenal jeho životní pouť projekt Paměť národa.

V roce 1989 odešel do důchodu, ale ještě dalších deset let pracoval pro podnik ČKD Blansko jako soukromý podnikatel. Před čtyřmi lety pak dostal Cenu města Blanska. Za celoživotní přínos a dílo v oblasti techniky. Při ceremoniálu uvedl, že to bylo první ocenění v jeho životě. „Nesmírně si toho vážím. Za vodní elektrárnu v Markersbachu jsem sice v minulosti dostal od Němců státní vyznamenání, ale českoslovenští komunističtí funkcionáři mi ho nikdy nepředali,“ okomentoval tehdy slavnostní okamžik Petlach.

V Ghaně se potkal s britskou královnou

Na podzim v roce 1961 byl u toho, když královna Alžběta II. navštívila africkou Ghanu. Někdejší kolonii britského impéria. Strojní konstruktér Petlach tam tehdy s kolegy mapoval vhodné lokality pro výstavbu vodních elektráren. V kontextu tehdejšího totalitního Československa se jednalo o naprosto unikátní, byť náhodné setkání, které se v té době poštěstilo jen hrstce lidí s českými kořeny.

Kdysi kritizovaný, nyní oceňovaný projekt. Dlouhé stráně slaví čtvrtstoletí

„Asi půl roku jsme se s parťáky, stavařem a elektrikářem, potulovali v Ghaně po džungli a sondovali tamní řeky. Tipovali jsme vhodná místa pro stavbu vodních elektráren. Spávali jsme po různých vesničkách a na víkend se vraceli na nocleh do přístavního města,“ zavzpomínal loni pro Deník Rovnost vitální důchodce.

Natočili o něm dokument

Před dvěma lety dosázeli dobrovolníci z blanenského sdružení Horizont lipovou alej mezi blanenskou Obůrkou a vavřineckou částí Nové Dvory. Do historického stromořadí doplnili šestašedesát stromů a pojmenovali je Alej blanenských osobností. Jedna z lip nese Petlachovo jméno.

Unikátní Dlouhé stráně dodávají elektřinu už dvacet let

Blanenští filmaři Jan a Radek Popelkovi mu věnovali jeden z dokumentů z cyklu Živá paměť. „V devadesáti letech vystoupil u nás na besedě na festivalu filmů a dobrodružství Rajbas. Povídal o svém africkém dobrodružství v Ghaně, kde viděl na vlastní oči královnu Alžbětu II. Ještě letos v lednu nám při návštěvě u něj doma pekl štrúdl. Byl to fantastický člověk, který nám bude moc chybět,“ řekl redakci Petlachův prasynovec a člen sdružení Horizont Zdeněk Špíšek.