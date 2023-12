/EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ/ Jak je možné, že dědina s necelými třinácti sty obyvateli každoročně boduje v soutěži Deníku o nejhezčí vánoční strom? Loni v krajském kole Dvorce jen těsně nestačily na Karvinou, předloni a letos ho ale s přehledem vyhrály se ziskem skoro 37 tisíc, respektive 25 tisíc hlasů. Deník se vydal přímo do ulic Dvorců zjistit, kdo za úspěchem stojí. Jaká je v obci, která soutěží doslova dýchá, hlasovací taktika?

Na podmínky z velkých měst typu Ostravy, Karviné, Opavy či Olomouce tady zapomeňte. Ve Dvorcích zaparkuju bez potíží přímo pod stromečkem. Vypadá to, že v obci „chcípl pes“. Nikde nikdo, jediný starší pár dobíhám krátce před tím, než se za nimi zabouchnou domovní dveře.

První dojem

„Soutěž? Jaká soutěž?“ nechápou. „Stromeček? Podepřený, nelíbí se nám,“ hodnotí sousedé, než z nich ale nakonec stejně vypadnou pochvalné výrazy a slova díků za to, že se obec stará, aby jak na Vánoce, tak i Velikonoce či 1. Máje byla vždy patřičně nazdobená. Mezitím, než je rozpovídám, se v duchu ptám, jestli jsem z té řady obcí, které jsou za sebou na silnici I/46 „nasázené“, zastavil v té správné.

V případě Dvorců se však vyplatí nedat na první dojem. Po hluché pětiminutovce se jako mávnutím kouzelného proutku dědina probouzí. Nejen náměstím, ale i přilehlými uličkami začínají korzovat lidé – jednotlivci venčící psy, skupiny užívající si víkendového odpoledne. Není člověka, který by v obci nepozdravil. Od nedalekého kostela, kde při sobotě stavěl lidem betlém, se vrací místní starosta. Také on soutěží Deníku o nejkrásnější vánoční strom nyní žije.

„Jsme relativně malá vesnice oproti ostatním soutěžícím, a to je naše největší výhoda, protože jsme takoví semknutější. Lidé se tu znají, jsou schopni si pomáhat a aktivovat spoustu dalších přátel a kamarádů nejen ve Dvorcích a po republice, ale skutečně po celém světě,“ přemýšlí nad úspěchem Dvorců jejich první muž Jan Božovský.

Za desetitisíci hlasy v anketě podle něj stojí primárně skupina dvaceti až třiceti osob. „Já je nazývám klikací komando. Pravdou je, že pracují hodně v noci, tehdy klikají patrně nejvíc. Je úžasné, že se dali dohromady, mají na internetu svoji komunikační skupinu, kde patrně mobilizují i širší síť, v níž to určitě budou stovky lidí,“ odhaduje starosta Božovský.

Obec Dvorce si před třemi lety zamilovala anketu Deníku o nejkrásnější vánoční strom.Zdroj: Obec Dvorce

Tam, kde se vše upeklo

Na ulici se dávám do řeči s dalšími lidmi. „Jsme strašně rádi, že jsme opět uspěli a doufám, že to takto bude pokračovat i dál. Lidé z toho mají radost, bouchají pak špunty a oslavují to pod stromečkem. Je krásný, vždy ho máme krásný,“ zdůrazňuje Naděžda Tihelková, která ve svém věku internet nepotřebuje, takže úspěch jen pozoruje zpovzdálí, ale místním fandí.

Dokonce se nabízí, že mě vezme tam, kde vnikají veškeré plány, jak Dvorcům znovu zajistit titul nejkrásnějšího vánočního stromu přinejmenším v Moravskoslezském kraji. K Pavle Hákové. Ta má v období adventu pro Dvorce skoro stejný význam jako sám starosta. Pohodová iniciátorka vánoční dvorecké iniciativy je naštěstí doma. Jistě promine, když zmíním, že v pyžamu – po náročné noční klikací akci musela nabrat síly. Hodí na sebe bundu a jde vyprávět, jak že se to ve Dvorcích má.

Zmiňuje schopnost domluvy, promyšlenou taktiku i facebookovou skupinu, kde se místní hecují. „Běžně si v osm večer napíšeme, že nejdeme spát a ‚jedeme‘ noční. A hlasujeme, dokud neusneme, klidně do čtyř, do pěti do rána. Kdo stává na ranní, ten si naopak přivstane, takže hlasujeme vlastně pořád,“ vysvětluje Pavla Háková. Přiznává, že pouze zevnitř dědiny by toho Dvorce proti těžkotonážním soupeřům asi mnoho nevybojovaly, zmiňuje proto nutnost družby s dalšími městy napříč republikou.

„Například já pracuju v Kauflandu, takže tamní holky to zase posílají svým kamarádům a tak dále. Máme podporu v Přerově, v Praze, ale třeba i v Anglii. Celou dobu sledujeme, kdo by s námi mohl být ve finále a podle toho tvoříme družby s jinými městy,“ vysvětluje žena, která za celou dobu trvání letošního ročníku soutěže podle svých slov nehlasovala možná jednou na ranní. „Jinak přispívám hlasy každou hodinu, mám budíka,“ hlásí.

Nehlasovat je zločin

Když vyhlašuje, jak se těší na další kolo a prestižní finále, za zády ji zazní: „Co ty tady stojíš a vykecáváš se, běž klikat!“ huláká na ni kamarádka Zuzana Chudá. „Já jdu s fakturami a klikám po cestě,“ říká příchozí žena na svou obranu, načež ji v kapse cinkne mobil. „Á, hodina uběhla,“ říká, skoro jako by celá scénka byla naplánovaná. Jenže není. Dvorce jsou skutečně v hlasovacím rauši.

„Když se zadaří, klikám na Deníku co hodinu,“ přiznává Zuzana Chudá. „Jelikož musím chodit do práce, tak to není pravidlem, ale jednou za tu hodinu se hlas většinou poslat dá. Máme klub klikařů, tak je třeba se zapojit, abychom vyhráli, když už máme tak krásný stromek,“ zdůrazňuje a nezapomene zmínit, že když se náhodou některý z členů komunikační skupiny Stromeček neohlásí, přijde „upomínka“.

Cíl pro celorepublikové finále je jasný: „Chceme vyhrát. Vytvořili jsme si závislost, nemáme uklizeno, nemáme napečeno, ale na stromku hlasy máme. Mně peče mamka a dnes jsme jedli až v jednu hodinu, protože jsem pořád odbíhala klikat,“ popisuje jedna z nejzarytějších „klikařek“ ve Dvorcích. S vážnou tváří se strachuje, že po skončení soutěže se bude nudit.

Vracím se zpět na náměstí, kde čekám, až se stromeček spolu s pouličním osvětlením rozsvítí. Podle mnoha obyvatel zejména tehdy dostává to pravé kouzlo.

Jako by tomu chtěl osud, celá mozaika zde do sebe zapadne. Jen pár metrů od stromku si to totiž krátce po jeho rozsvícení „štráduje“ Milan Fizik, vedoucí pracovní skupiny ve Dvorích, která zdejší vánoční stromeček zdobila. „Určitě člověka potěší, když je pěkný stromek a lidé ho pochválí. Potěší to, je to krásné,“ cení si reakcí Milan Fizik, tajemný muž v pozadí, o němž většina nemá povědomí, ale bez něhož by Dvorce v soutěži nebodovaly. Podmínky měl přitom při strojení celkem složité.

„Natrefili jsme na počasí, kdy nám hodně foukalo, navíc vzhledem k tomu, že se zdobilo ještě jinde ve vesnici, přijela plošina později, než jsme očekávali, až kolem poledne, proto se zdobení protáhlo až do tmy, do večerních hodin. Vcelku jsme to ale zvládli, myslím, že obstojně,“ komentuje Milan své dílo.

Tajemná přihláška

Vždy má určitou představu, jak daný strom nazdobit, jak by to mohlo ve finále vypadat. „Uvidíme do budoucna. Jestli pan starosta ještě přikoupí další řetězy, jak přislíbil, bude příště výzdoba ještě bohatší,“ slibuje šéf dvorecké pracovní skupiny.

Kuriózní přitom je, že veřejně se stále neví, kdo urostlý smrk, který na náměstí přicestoval ze sotva sto metrů vzdálené zahrady, do soutěže přihlásil. „Já jsem to tentokrát nebyl a nevím ani o nikom jiném, kdo tak učinil. Po loňském boji s Karvinou jsme si říkali, že už dáme pokoj, budeme si užívat adventu jako všichni ostatní, ale těch pár nadšenců to stejně vždy rozproudí znovu,“ nastiňuje starosta, odkud zřejmě vítr vane.

„Klikací komando“ bude v republikovém finále spoléhat i na hlasy s Orlové, s nímž v krajském kole svedlo nejvyrovnanější, přesto záhy rozhodnutý boj. Orlová získala 14 tisíc hlasů, Dvorce o víc než deset tisíc víc. „Kuriózní přitom je, že někteří obyvatelé Dvorců dali při klikání omylem hlas právě Orlové. Takže doufáme, že v dalším kole nás Orlová podpoří!“ posílá Pavla Háková výzvu na Karvinsko.