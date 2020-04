1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě?

2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Libor Helis, starosta Oder:

1. Měli jsme svým způsobem štěstí, že se hned na počátku vyskytl v blízké obci případ nakažení koronavirem a vzápětí na to i v Odrách. Reagovali jsme bezprostředně aktivací všeho, co by nám pomohlo zastavit předpokládaný nárůst rozšíření koronaviru. Po příkazu vlády postarat se o seniory 70+ jsme vypracovali jmenné seznamy seniorů a cíleně jsme jim předávali informace o možnosti nákupu do domu, získání šitých roušek a dezinfekce na ruce atd.

2. Pochválil a ocenil bych všechny naše občany, jednotlivce, oderské firmy, které nezištně a okamžitě reagovaly na potřeby města v zásobování ochrannými pomůckami. Táhneme za jeden provaz a byli jsme připraveni společně se poprat s problémy před námi. Mohly nastat situace, kdy bychom museli čelit mnohem větším hrozbám. Ty naštěstí nenastaly. Ale s takovými lidmi, kteří žijí v Odrách a okolí, se dá jít do samotného pekla. Jsem na ně pyšný a děkuji jim za jejich obětavost, nezištnost, ochotu pomoci, vystavit se nebezpečí nákazy.

3. Odpověď je složitá. Zní ano i ne. Ano v tom, že koordinovali, vydávali rozhodnutí, která nám, starostům, pomohla. Ochranné pomůcky je druhá část odpovědi. Tady byla pomoc nulová. Byli jsme odkázáni sami na sebe. Na druhé straně bych neodsuzoval vládu ani kraj. Všichni najednou potřebovali ochranné prostředky a je jasné, že na všechny se nemohlo dostat. Itálie, Španělsko, Francie, Británie. Tam se podívejme, co to je být v pekle. My se proti tomu máme nesrovnatelně lépe. Takže i na tuto část otázky odpovídám pozitivně, dělali, co mohli s reálnými podmínkami.