Meteorologové vyhlásili na Moravě a ve Slezsku smogovou situaci

Už během středečního večera a v noci se v některých částech Moravskoslezského kraje, konkrétně na Třinecku a v aglomeraci Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek, postupně zhoršilo ovzduší. Meteorologové proto ve čtvrtek vyhlásili do odvolání smogovou situaci. Co to znamená?

Smogová situace v Ostravě na archivním snímku Deníku. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň