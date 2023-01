Celostátní prvenství se vrací po osmi letech na sever Moravy. Nejvíce sympatií hlasujících získala za uplynulý rok Lipová alej na Uhlířském vrchu. "Byla vysázena v 18. století do půdy vyhaslé sopky, neboť Uhlířský vrch je jedna z nejmladších vyhaslých sopek na českém území. Nyní je tvořena 262 stromy ve čtyřech řadách," představuje vítěznou alej společnost Arnika, která organizuje anketu dvanáctým rokem. Lípy z Uhlířského vrchu napodobily sakury z karvinské Třídy 17. listopadu, které ovládly anketu v roce 2014.

Premiérové vítězství sopky

"Velké gratulace k získání titulu nejoblíbenější Alej roku 2022 posílám do Bruntálu, nominujícím vítězné Aleje na Uhlířském vrchu. Pokud vím, je to první alej v soutěži, která vévodí sopce. V průběhu celé soutěže jsem sledovala, jak Bruntálští nadšeně sbírali hlasy a teď je vidět, že jejich zanícení stálo za to! Už od začátku si vytvořili velký náskok před ostatními soutěžícími. Přesto poslední hlas přišel v 11 hodin 59 minut 27 vteřin," říká koordinátorka ankety Denisa Hronová.

Bronzové jsou javory nedaleko šikmého kostela. "Nedaleko kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné-Dolech, známého dnes jako „šikmý kostel“, se nachází výjimečná alej, která především na podzim vyráží dech všem, kteří zde zavítají. Alej vede zdánlivou pustinou, nicméně pozornému návštěvníkovi neunikne, že prochází místy, kde bylo ještě před sedmdesáti lety hornické město," popisuje se na webu společnosti Arnika.

Alej byla vysázena na počest stovek horníků. "Dle stáří stromů i dobových leteckých snímků lze usuzovat, že alej byla vysázena před více jak 125 lety společně se stavbou kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Ta byla postavena nad epicentrem výbuchu na dolech Jan-Karel, Hlubina a Františka dne 14. června 1894. Při tomto největším důlním neštěstí v ostravsko-karvinském revíru zahynulo 235 horníků, dozorců a záchranářů," uvádí se k bronzové aleji.

Do dvanáctého ročníku ankety Alej roku se zapojilo 7391 hlasujících, kteří vybírali z 93 alejí ze všech čtrnácti krajů. Vítězná Lipová alej na Uhlířském vrchu vyhrála s 1041 hlasy. Z Moravskoslezského kraje usilovalo o přízeň hlasujících šest stromořadí.

K TÉMATU

ALEJ ROKU 2022

Výsledky hlasování Česká republika

1. Lipová alej na Uhlířském vrchu 1041 hlasů

2. Maloměřická lipová alej na bývalém hřbitově 435 hlasů

3. Javorová alej ke kapli důlního neštěstí v r. 1894 420 hlasů

Výsledky hlasování v Moravskoslezském kraji

1. Lipová alej na Uhlířském vrchu (Bruntál) 1041 hlasů

2. Javorová alej ke kapli důlního neštěstí v r. 1894 (Karviná) 420 hlasů

3. Poutní alej k Štemplovské hůrce (Opava) 118 hlasů

4. Doubravská smíšená alej (Doubrava) 64 hlasů

5. Hornolutyňská alej U Kříže (Orlová – Lutyně) 27 hlasů

6. Javorová alej v Komenského sadech (Ostrava) 16 hlasů