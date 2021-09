Hlavní organizátorka Koláčobraní Alena Křištofová sama napekla pro návštěvníky kynuté koláče s malinami, švestkami, mákem a štrůdly. Každý rok se nabídka sladkých jídel rozšiřuje. Letos tu čekalo na třicet druhů napečených laskomin.

„Je to už tradiční akce. Vlastně tímto způsobem slavíme sklizeň. Společně prožíváme radost, kterou nám přinášejí plody našich zahrad. Oslavujeme přírodu okolo nás v její všednosti a jednoduchosti. Chtěli bychom návštěvníkům Koláčobraní v dnešní přetechnizované době připomenout, jak je pro ně příroda stále důležitá. Potěšilo mě, že letos k nám přijelo mnoho lidí z Polska. Mají tu své stánky, kde prezentují své pečivo,“ sdělila organizátorka Koláčobraní Alena Krištofová.

„Koláčobraní má stmelovat sousedy nejen místní, ale i z okolních vesnic, kteří tu dnes nabízí své sladké výrobky. Zároveň se jedná o propojení přírody a gastroprožitku. Je zde skvělá atmosféra,“ pochválila akci starostka Města Albrechtice Jana Murová. Starostka byla členkou hodnotící komise, takže měla příležitost všechny dobroty okoštovat.

“Začalo to jako malá akce, ale každým rokem se nám počet soutěžících a vystavovatelů zvětšuje. Jak se říká, když se něčemu věnuje to srdíčko a láska, má to efekt. Podařilo se nám vytvořit program pro všechny věkové kategorie. Pět vzorků koláčů pekly děti. Muži se pochlubili čtyřmi vzorky a jedenáct vzorků dodaly ženy,“ dodala starostka Jana Murová.

Zámecký park plný zvířat

Koláčobraní není jen o gastronomii. Děti vystoupily s hrou Budulínek a také lesníci a chovatelé připravili poučnou a zábavnou prezentaci. Alena Krištofová je pozvala, protože celou akci vnímá jako návrat k přírodě, a zvířata jsou její součástí. Jako členka Českého svazu ochránců přírody ČSOP ve Městě Albrechticích se sama věnuje enviromentální výchově mládeže. Zajišťuje program pro školy a školky s názvem „České zvíře patří do přírody“.

Bydlí přímo v budově zámku, s pomocí rodiny zde zřídili minizoo. Na přidružené chovatelské výstavě mohli zájemci zhlédnout pavouky, štíry, křečky, králíky nebo ještěry. Přivezla je z chovatelského kroužku v Břidličné pedagožka Květa Děrdová spolu s mladými chovateli.

Půvabnou expozici holubů v Zámeckém parku představil Mirek Kyška, předseda Okresní organizace chovatelů v Bruntále. Na otázku „Proč holubi nedostávají během expozice krmení?“ má pohotové vysvětlení. Když muži dáme na oběd šest knedlíků, tak jeho pracovní výkon nebude takový, jako když mu dáme knedlíky tři. Také překrmený holub je během výstavy unavený, sedí a nepředvede se v celé své kráse.

Na organizaci akce se podílelo Město Albrechtice, Lesy České republiky (ČR) a Svaz ochránců přírody ČR a Okresní organizace chovatelů v Bruntále a chovatelský kroužek při ZŠ Břidličná.