"Samozřejmě, že bych byl mnohem raději, kdybychom mohli adventní trhy uspořádat v původní podobě. Mrzí mě to i jako rodiče, protože společně s dětmi z mateřské školy měla na adventních trzích vystupovat i moje dcera Eliška. Těšil jsem se," komentoval rozhodnutí Tomáš Hradil nejen jako starosta Krnova, ale také jako jako jeden z mnoha rodičů, kteří v období Vánoc prožívají se svými potomky důležité okamžiky.

Ještě před pár dny vypadalo nadějně. Město Krnov počítalo s tím, že 28. listopadu slavnostně rozsvítí vánoční strom na náměstí, uspořádá k tomu ohňostroj a koncert boru Gospel Friend. Plakáty obsahovaly kromě programu také důležité upozornění: "pokud to pandemická situace dovolí". Dnes už jsou plakáty s pozvánkou na ohňostroj přelepeny nápisem ZRUŠENO.

Přísné až nesplnitelné podmínky

"Zrušení doprovodného programu k adventním trhům mě moc mrzí. Abychom mohli vyhovět platným opatřením, museli bychom: výrazně zredukovat počet účastníků - běžně se rozsvícení vánočního stromku účastní několik tisíc lidí, teď by to byla jen tisícovka. Zúčastnit by se mohli jen očkovaní případně lidé s dokladem o prodělání nemoci covid-19. I na venkovní akci by bylo nutné nosit respirátory a dodržovat rozestupy. Areál adventních trhů bychom museli oplotit. Akce by to byla asi dost smutná a my nechceme dále rozdělovat společnost," vysvětlil starosta Krnova Tomáš Hradil s tím, že i bez programu se Krnované mají na co těšit. Například na velkolepou vánoční výzdobu a videomapping na budově radnice."

„Vládní opatření sice doprovodné programy nezakazují, ale akce by se mohlo zúčastnit pouze tisíc osob, které budou splňovat platná hygienická nařízení. To bychom sice mohli zajistit oplocením náměstí a kontrolou, ale nedokážeme si představit, že bychom takto rozdělovali lidi. Vždyť užít si jedinečnou vánoční atmosféru chtějí všichni,“ uvedla za organizátory Eva Čechová z Městského informačního a kulturního střediska (MIKS) Krnov.

Organizátoři mají náhradní plán

Nesnadné rozhodnutí udělali organizátoři po poradě s vedením města. Od pondělí 22. listopadu dávají dohromady náhradní plán. „Jako alternativu za zrušený ohňostroj bude více vyzdobené město. Kromě betlému s postavami v životní velikosti, světelné brány a anděla se v centru města objeví další svítící instalace,“ prozrazuje Eva Čechová.

O řadu lákadel z původně plánovaného programu ale obyvatelé města ochuzeni nebudou. „V neděli 28. listopadu večer bude nasvícený vánoční strom, rozsvítí se instalace i betlém a začne výstava za okny radniční restaurace. Na adventních trzích, které se na Hlavním náměstí budou konat o týden později od 5. do 11. prosince, sice zrušíme program, ale kromě stánků bude návštěvníkům k dispozici zvonička, děti uvidí v ohradě ovečky a budou se moct svézt na historickém kolotoči. Vánoční atmosféru navodí reprodukovaná hudba a každý den od 16 do 18 hodin se radnice díky speciálnímu nasvícení obleče do zimního hávu,“ popisuje ředitelka MIKS Petra Manczalová.

Uskuteční se také videomaping, který je připraven na 18. a 19. prosince vždy od 16.30 do 18.00 hodin. „Ve čtvrthodinových intervalech se budou střídat projekce na budově radnice v různých vánočních tématech,“ upřesňuje Eva Čechová.

Také vánoční strom chřadne

Beze změny zůstává i rozsvícení vánoční výzdoby ve městě, která se poprvé rozzáří první adventní neděli, tedy 28. listopadu, a to společně s vánočním stromem. Ten bude vzhledem k jeho špatnému zdravotnímu stavu letos nazdoben naposledy a od příštího roku se počítá s živým stromem, jež bude umístěn v ploše náměstí, jak tomu bývalo dříve.

„Stejně jako v minulých letech rozsvícení vánočního stromu podpořila Skupina ČEZ, a to formou finanční podpory ve výši 20 tisíc korun, za což jí moc děkujeme,“ uzavírá Aneta Janoušková z odboru rozvoje města.