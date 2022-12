Mezi poškozenými byly i dva vozy záchranářů. Podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje by již jedno z aut mělo být zpět na základně.

„Cenu za opravu zatím nejsem schopna interpretovat, každopádně se bude pohybovat v rámci deseti tisíc korun za jedno vozidlo,“ uvedla Lucie Mikisková.

Případem se zabývají policisté.

OBRAZEM: Světelná Zahrada smyslů v Karnole se stala novou atrakcí Krnova

„Kolegové z územního odboru Jeseník prověřují oznámení ohledně poškození několika automobilů, ke kterému mělo dojít začátkem tohoto týdne po natankování pohonných hmot na jesenické čerpací stanici. Policisté v současné době zjišťují, zda došlo k protiprávnímu jednání,“ informovala policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Na základě informací od policie událost šetří i Česká obchodní inspekce (ČOI). Ta může podle zákona uložit až pětimilionovou sankci.

„Zatím k tomu nemůžeme sdělit víc, než pouze to, že se případem zabýváme. Do pravomocného rozhodnutí nemohu o probíhajícím šetření události poskytovat další informace,“ uvedl mluvčí inspekce Jiří Frölich.

Reklamace na benzince

Zákazníci, kterým palivo poškodilo motor, se musejí obracet na čerpací stanici a věc řešit jako reklamaci zboží, tedy požadovat zpět částku za palivo a úhradu opravy.

Provozovatel benzinky je povinen reklamaci přijmout a písemně vyřídit. Pokud by to neučinil, mohou se poškození zákazníci obrátit na inspekci. Na ni by se mohli poškození obrátit i v případě, že by prodejce nechtěl poškozeným zákazníkům vyhovět.

V Jeseníkách vznikne nový holiday resort za půl miliardy

Podle mluvčího firmy Orlen Unipetrol Pavla Kaidla na čerpací stanici v Jeseníku došlo k chybě při závozu produktů.

„Po zjištění pochybení jsme prodej nafty ihned zastavili a neprodleně jsme provedli opatření k nápravě. S dotčenými zákazníky jsme ve spojení a za vzniklé nepříjemnosti se velmi omlouváme,“ uvedl.

Pokud se kapalina AdBlue dostane do palivové nádrže, způsobí rezivění ve vysokotlakém čerpadle i vstřikovačích. To u moderních aut způsobuje škody i za sto tisíc korun. Ve spalovacích prostorech navíc krystalizuje močovina, která se chová jako brusná pasta. Škody tak mohou být ještě vyšší.

AdBlue je směs vody a močoviny, která u moderních aut s dieslovými motory slouží pro snížení emisí oxidu dusíku ve výfukových spalinách. Jejím největším evropským producentem je slovenský podnik Duslo, který patří do holdingu Agrofert Andreje Babiše.