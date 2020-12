Celkem deset bytových jednotek o velikosti 1+0 vzniklo v budově na adrese Bruntálská 81 v budově, která dříve sloužila školní družině a jídelně. Rekonstrukce objektu stála 20 milionů korun. Z toho šest milionů korun město získalo od ministerstva pro místní rozvoj. Vznikl komunitní dům pro seniory, který nabízí deset bytových jednotek o velikosti 1+0. Některé jsou ještě volné.

V trojpodlažním objektu je v každém patře kromě bytů společenská místnost s malou kuchyňskou linkou. Noví obyvatelé mají k dispozici sklepy a v podkroví jsou jim k dispozici i kumbály. „Osm bytů již je obsazeno, o dva zbývající mají zájem tři žadatelé, jejichž žádosti v současné době posuzuje odbor sociální. Při obsazování bytů byli upřednostněni občané z Kostelce,“ uvedl Jaromír Parma z odboru správy majetku města.

Podmínky: vysoký věk a nízký příjem

Měsíční nájemné v bytech, které mají kolem čtyřiceti metrů čtverečních, je stanoveno na 60 korun za metr. Jelikož byty byly vybudovány s finančním přispěním státu, musejí nájemníci splňovat řadu podmínek. „Mimo jiných podmínek věk žadatelů musí být 60 let a více. Průměrný čistý měsíční příjem v období dvanácti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nesmí v případě jednočlenné domácnosti přesáhnout jeden násobek průměrné měsíční mzdy,“ sdělil Jaromír Parma.

Projektant: chodil jsem v Kostelci do školy

Řadu dotačních podmínek museli splnit také ti, kteří projektovali přestavbu bývalé školy na komunitní dům. Pro krnovského projektanta Karla Siudu byl Komunitní dům pro seniory srdeční záležitost.

„S bratrem Janem jako bývalí žáci kostelecké školy dům navrhovali s respektem k historii místa jako citlivou rekonstrukcí historického objektu. Vnitřní dispoziční řešení jsme přizpůsobili požadavkům dotačního titulu ministerstva pro místní rozvoj. Byty 1+kk nejsou šťastné. Lepší by bylo, kdyby tam mohlo být více druhů bytů, ale v dotačních podmínkách těch svazujících kritérii bylo víc, které komplikovali celou investici. Bez dotace by do toho asi město nešlo. Bohužel v takovém světě žijeme,“ konstatoval projektant Karel Siuda s tím, že s celkovým výsledkem je spokojený. Kostelec konečně má místo chátrající dávno zavřené školy opravenou historickou budovu s novým využitím.

Pěkné posezení přímo u dopravní tepny

Kromě budovy prošlo revitalizací za 1,4 milionu korun veřejné prostranství před hlavním vstupem, které bylo vydlážděno a doplněno mobiliářem i zelení. Například zde vznikl záhon se stromy a travinami, který od sousední nemovitosti odděluje kamenná zídka a živý plot. Podél Bruntálské ulice, která je hlavní dopravní tepnou, byl prostor odcloněn od rušné komunikace vysokými květináči s muchovníky a trvalkami.

K TÉMATU: Mezi příjemci je více žen

Důchod v roce 2019 v Moravskoslezském kraji pobíralo celkem 342 254 osob, a to více žen - téměř 58,4 %, tedy téměř 200 tisíc. Velmi podobná situace platila i v případě pobírání starobních důchodů v souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem. Mezi příjemci opět převažovaly ženy v poměru 3 : 2.

K TÉMATU

Nejvyšší průměrný starobní důchod byl v rámci Moravskoslezského kraje v roce 2019 vyplácen v okrese Karviná 13 883 Kč a nejnižší v okrese Bruntál 12 799 Kč.

Nejvíce příjemců starobních důchodů z Moravskoslezského kraje žilo v prosinci 2019 v okrese Ostrava-město (55 818 osob) a nejméně v okrese Bruntál (17 812 osob).

„Je to dáno tím, že ve srovnání s muži se ženy dožívají jednak vyššího průměrného věku, jednak do důchodu mohou v současnosti přecházet o něco dříve, a to podle počtu vychovaných dětí,“ komentuje vývoj Patrik Szabo, mluvčí Krajské správy ČSÚ v Ostravě.

Průměrný starobní důchod se proti roku 2018 zvýšil o 1 050 Kč a činil 13 553 Kč. Rozdíl mezi výší starobního důchodu (sólo) mužů a žen se opět mírně zvýšil. Muži pobírali průměrně o cca 3 500 Kč měsíčně více než ženy. Souvisí to s dobou jejich ekonomické aktivity a také s jejich výdělky, které bývají nižší oproti mužům vlivem rozdílného druhu a charakteru zaměstnání.

Průměr v MS kraji: 13 a půl tisíce

Průměrná výše starobních důchodů sólo vyplácených v jednotlivých krajích České republiky se lišila v roce 2019 o více než 1 300 Kč. Starobní důchodci v Moravskoslezském kraji v prosinci roku 2019 pobírali v průměru 13 553 Kč, což byl třetí nejvyšší starobní důchod mezi čtrnácti kraji.

Nejvyšší průměrný starobní důchod pobírali důchodci v Praze, a to 14 384 Kč, nejnižší v kraji Karlovarském - 13 066 Kč. Meziročně vzrostl starobní důchod v Moravskoslezském kraji o 1 050 Kč, což odpovídalo průměrnému růstu v celé České republice (+1 052 Kč).

ANKETA K TÉMATU

Co říkáte na příspěvek pět tisíc korun pro seniory a za co ho utratíte?

Pro odpovědi seniorů klikněte sem.