Ferdinand Tuscher s kolegou Richardem Hrčkem popularizují vše, co se týká historie trati Olomouc - Krnov - Opava.Zdroj: Deník/František Kuba

Zázrak během dvou let

Obce a města se 15 let mezi sebou hádaly, kudy vést trať z Olomouce. „Opava prosazovala nejkratší spojení, aby koleje vedly přímo do Opavy. To zemědělci, průmyslníci, lesníci nebo majitelé kamenolomů na Krnovsku nemohli připustit. Nedokázali se ale na ničem domluvit. Max Machánek projevil odvahu, když se vydal přesvědčovat Opaváky. Většinou nepřenesli přes srdce, že k nim koleje povedou přes Krnov. Nadělal si v Opavě spoustu nepřátel, ale také se obklopil schopnými lidmi. Leštil kliky na úřadech tak dlouho, až všem bylo jasné, že buď se postaví trať podle Machánka, nebo se nepostaví vůbec. Získal na ti totiž bankovní zajištění,“ popsal Ferdinand Tuscher co předcházelo stavbě trati Olomouc Krnov s rameny na Jindřichov a do Opavy.

Výstavba trati proběhla v rekordně krátkém čase. I z dnešního pohledu je realizace nepochopitelný zázrak. „Nedovedu si představit, jak dlouho by se tak náročná polohorská trať stavěla v dnešních podmínkách. Byl to technický zázrak na hranici lidských možností. Machánek to dokázal díky spolupráci s bratry Kleiny ze Sobotína na Šumpersku, kteří byli evropskou jedničkou v budování železnic. Dotáhl k nám na tři tisíce italských barabů, kteří zahájili stavbu v nejvyšším místě trati u Domašova nad Bystřicí,“ vysvětlil Ferdinand Tuscher.

Když byla nová trať do Krnova roku 1872 uvedena do provozu, provázela to velká očekávání. Místo úspěchů přišel průšvih. Než se lidé naučili cestovat železnicí a než se podařilo podnikatelům využít nový přepravní model, byly výsledky trati nevalné. Na vídeňské burze 1873 přišel krach, který se potkal s epidemií cholery. Celý svět poznal dosud největší ekonomickou recesi. Průmyslové a železniční společností přišly na buben. Investoři páchali sebevraždy. Obrat nastal v okamžiku, když se trať napojila na Hlubčice a Hlucholazy a otevřely se pomyslné brány do Pruska. Vznikly nevídané příležitosti díky přepravě ostravského uhlí na velké vzdálenosti. Trať nakonec přece jen nastartovala prosperitu severních regionů Moravy a Slezska. Technický zázrak umožnil ekonomický. Průmyslová revoluce a železnice se rozběhly na plné obrátky.