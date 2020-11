Biden strávil podle CNN dopoledne s rodinou ve svém domě v Delaware. Zde se také dozvěděl o svém vítězství. K Američanům promluví dnes večer.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



