Podle informací ruských médií se všichni tři obžalovaní přiznali k činům směřujícím k násilnému převzetí moci. Aslin se rovněž přiznal k článku „Výcvik za účelem provádění teroristických aktivit“.

Britská strana ještě před vynesením rozsudku proces označila za vykonstruovaný a přiznání za vynucená. Moskva podle ní používá zajatce k politickým cílům.

Trojice odsouzených se podle advokátů chystá proti rozsudku odvolat. Zabývat se jím ale podle agentury TASS bude stejný soud, který o případu rozhodoval dnes.

Strach z vykonstruovaných procesů

Server Mediazona už dříve napsal, že všichni tři odsouzení vstoupili do ukrajinské armády ještě před začátkem nynější ruské invaze na Ukrajinu a že na Ukrajině žili několik let. Aiden Aslin u ukrajinské námořní pěchoty slouží od roku 2018, od stejného roku je jejím příslušníkem i Shaun Pinner. Maročan Ibráhím Sádún se přestěhoval na Ukrajinu v roce 2019 a o dva roky později podepsal smlouvu o vstupu do ukrajinské armády.

Ruský poslanec chce zrušit samostatnost Litvy. Její uznání prý bylo protiústavní

Britský The Guardian tento týden upozornil, že ruské úřady se chystají uspořádat soudní procesy podobné těm konaným na Ukrajině s ruskými vojáky obviněnými z páchání různých zvěrstev.

Podle analytiků mohou být procesy záměrně konstruovány tak, aby vytvořily maximální nátlak na Západ a aby přiměly ukrajinskou stranu k výměně zajatých ruských vojáků zadržovaných a souzených na Ukrajině.