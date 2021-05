První injekce dvoudávkové vakcíny pro děti starší dvanácti let by se ve Spojených státech měly začít vydávat právě dnes. Schválená látka se již nyní používá ve více zemích světa u dospívajících starších 16 let. Kanada jako první na světě její použití rozšířila používání i na děti starší dvanácti let, Státy budou druhé. „Toto je zlomový okamžik v naší obraně proti covidové pandemii,“ řekl agentuře AP pediatr a viceprezident společnosti Pfizer Bill Gruber.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA prohlásil, že vakcína Pfizer je bezpečná a poskytuje silnou ochranu dospívajícím. Své tvrzení opřel o výsledky testování více než dvou tisíc amerických dobrovolníků ve věku 12 až 15 let. Úřad dále potvrdil, že u plně očkovaných dětí nebyly zaznamenány žádné případy nákazy.

Vědci dokonce zjistili, že se u nich vyvinuly vyšší hladiny protilátek proti viru, než bylo zjištěno v dřívějších studiích u mladých dospělých. Potvrzeny rovněž byly tradiční vedlejší účinky, tedy bolavé paže a horečka podobná chřipce, zimnice či svalové bolesti, které signalizují zvýšenou aktivitu imunitního systém, a to zejména po druhé dávce.

„Testování společnosti Pfizer u dospívajících splnilo naše přísné standardy,“ uvedl k tomu vakcinolog z FDA Peter Marks. „Mít k dispozici povolenou vakcínu pro mladší populaci je zásadním krokem při dalším snižování obrovské zátěže na systém veřejné zdraví způsobené covidovou pandemií,“ doplnil pro AP. Pfizer i její německý partner BioNTech nedávno požádali o podobné povolení i v Evropské unii.

Velký optimismus

Na jednu stranu zpráva o vakcíně pro teenagery povzbudila americký optimismus, že studenti středních škol a žáci druhých stupňů zažijí příští školní rok již v běžné podobě. Prezident Spojených států Joe Biden v tomto duchu uvedl, že pondělní rozhodnutí znamená další důležitý krok v cestě národa zpět do běžného života. „Světlo na konci tunelu roste a dnes opět trochu zesílilo,“ řekl. Na stranu druhou, stále není jasné, co bude s dětmi mladšími, a to nejenom v USA.

„Je to dobrá zpráva a zároveň to stále není ideální,“ řekl agentuře učitelka a spisovatelka na volné noze Carrie Vittitoeová z Louisville v Kentucky. Ona, její manžel i 17letá dcera jsou již plně očkováni. Poslední rozhodnutí FDA znamená, že i její třináctiletý syn se brzy k vakcíně dostane. Bez očkování ale zůstává ještě neznámo dlouho její další jedenáctiletý syn. Rodina tak i nadále nebude navštěvovat kostel a na prázdniny pojede autem, protože nechce riskovat cestu letadlem. „Nemůžeme se vrátit do normálu, protože pětina naší rodiny nebude chráněna,“ uvedla učitelka.

Snížení věkové hranice pro vakcinaci

Pfizer není jedinou společností, která snižuje věkové hranice své vakcíny. Společnost Moderna nedávno uvedla, že i její předběžné výsledky u dětí ve věku 12 až 17 let ukazují silnou ochranu a žádné závažné vedlejší účinky. Další americká společnost Novavax má vakcínu v pozdním stadiu vývoje a právě zahájila studii u stejné věkové skupiny dětí.

Nyní se čeká na výsledky testování u ještě mladších ročníků. Pfizer a Moderna už zahájily studie u amerických dětí ve věku od šesti měsíců do 11 let. Zkoumají, zda malé děti, předškoláci a žáci prvního stupně budou potřebovat jiné dávky než teenageři a dospělí. Viceprezident Pfizeru Bill Gruber uvedl, že očekává první výsledky na podzim. AstraZeneca právě testuje ve Velké Británii svoji vakcínu na dětech od šesti do sedmnácti let. Čínský Sinovac pak nedávno oznámil, že jeho vakcína je bezpečná pro děti od tří let.

Již dříve bylo potvrzeno, že děti mají mnohem menší pravděpodobnost, že by vážně onemocněly s covidem než dospělí. Přesto podle údajů americké Centra pro kontrolu a prevenci chorob (CDC) představují téměř 14 procent všech nakažených v USA. Americká pediatrická společnost pak oznámila, že jen ve Státech zemřelo na covid nejméně 296 dětí a přes 15 tisíc jich muselo být hospitalizováno. „Pokud chce společnost dosáhnout kolektivní imunity, musí být naočkováno od 75 do 85 procent populace. To znamená jediné: Je třeba očkovat i děti,“ uvedla společnost.