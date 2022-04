Podle britského ministerstva obrany se zdá, že „ruské jednotky soustředí své síly na východní Ukrajinu“. Bitevní pole na severu země pak podle vyjádření Britů na sociálních sítích zůstává do „značné míry statické“.

V Lucku, Kyjevě, Charkově a v Žitomyru byly během leteckého poplachu slyšet silné výbuchy, uvedl v neděli večer na svém webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady a média. Ty mezitím potvrdily, že v Lucku byl zasažen sklad pohonných hmot. Letecký poplach byl podle deníku vyhlášen prakticky ve všech oblastech země.

BREAKING: Photos circulating in Lviv suggest the city has been hit. An air raid siren sounded around 20 minutes ago and reports of jets overhead. Working to confirm details. More soon @skynews pic.twitter.com/gsbCQd8FKH