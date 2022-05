Policie střelce identifikovala jako 18letého místního mladíka Salvadora Ramose, který v městečku na jihu Texasu se silnou hispánskou komunitou docházel na střední školu. Ramos 16. května dovršil 18 let a den poté si legálně zakoupil útočnou pušku typu AR-15 spojenou s mnoha krvavými útoky, píše list Houston Chronicle. O den později si údajně koupil 375 nábojů a o další dva dny později, tedy minulý pátek, další pušku. Dvě zbraně se v úterý našly na místě činu, dodává regionální deník s odvoláním na místní činitele.

Člen texaského senátu Roland Gutierrez uvedl, že než se Ramos vydal do základní školy, střelil svou babičku. Nebylo při tom jasné, jestli žena přežila či v jakém je stavu. Podle Gutierreze, který řekl, že jej informovala policie, také Ramos dal na sociálních sítích najevo, že se chystá zaútočit. "Naznačil, že by si děti měly dát pozor," řekl místní politik.

Postřelil babičku, zabil devatenáct dětí. Střelec z Texasu se mstil za šikanu

Střelec při úterním řádění ve škole Robb Elementary School podle úřadů postupně procházel třídy a zabil nejméně 21 lidí, jejichž identifikace pokračovala i mnoho hodin po útoku. Proces zřejmě komplikoval stav obětí a několik rodin řeklo televizi CNN, že rodiče žáků byli žádáni o vzorky DNA kvůli potvrzení či vyvrácení vztahu s mrtvými dětmi. Nejméně tři děti ve věku devět a deset let byly hospitalizovány.

Do ticha u městského kulturního centra, kde rodiče čekali na zprávy o svých dětech, podle agentury AP opakovaně zaznívaly zoufalé výkřiky. "Ne! Prosím ne," volal údajně jistý muž, který se objímal s jiným. Místní obyvatel Adolfo Hernandez médiím tlumočil výpověď svého synovce, který byl prý během vraždění v budově školy a viděl, jak jeho kamaráda útočník střelil do hlavy. "Dostal kulku do nosu a prostě se skácel a můj synovec je zdrcený," řekl Hernandez.

"Střílel a zabíjel strašným způsobem, nepochopitelným," řekl o útočníkovi guvernér Texasu Greg Abbott. Jedním z mrtvých dospělých byl podle něj člen učitelského sboru. Média psala o učitelce Evě Mirelesové, která byla podle informací listu The New York Times (NYT) vdaná a měla jedno dítě. Některá média uvádí, že oba mrtví dospělí byli učitelé. Abbott také sdělil, že při zásahu proti střelci byli zasaženi dva strážci zákona, ale jejich ranění nejsou vážná.

Pete Arredondo, který vede oddělení místní policie, uvedl, že do dotčené základní školy chodí žáci druhé až čtvrté třídy. V amerických školách tyto ročníky obvykle tvoří děti ve věku od sedmi do deseti let. Děti byly ve škole poslední týden před letními prázdninami.

Děti od krve, chaos a strach. Svědci popsali děsivé scény ze střelby v Texasu

"Jako národ se musíme ptát, kdy se proboha postavíme lobby výrobců střelných zbraní? Kdy proboha uděláme to, co je třeba udělat?" reagoval na střelbu americký prezident Biden, který neúspěšně prosazuje mimo jiné zákaz prodeje útočných pušek, jako je ta použitá útočníkem v Uvalde. Proti omezování přístupu ke zbraním se v Kongresu dlouhodobě staví Republikánská strana, bez jejíž podpory aktuálně žádný návrh v tomto směru nemůže na federální úrovni projít.

Biden: Je čas konat

Biden v úterním projevu v hlavním vysílacím čase obnovil neustále se opakující výzvu demokratických politiků, že "je čas konat". "Proč jsme ochotni žít s těmito masakry?", tázal se po nejnovější masově střelbě, kterých v USA ročně evidují stovky. Jako připomínku tragédie nařídil vyvěsit vlajky do 28. května na půl žerdi až do západu slunce. "Už toho bylo dost," konstatovala americká viceprezidentka Kamala Harrisová a rovněž vyzvala k regulaci zbraní.

Útok na základní školu v Uvalde je nejkrvavější školní střelbou v USA od prosince 2012. kdy 20letý Adam Lanza postřílel na základní škole v Newtownu v americkém státě Connecticut 20 dětí ve věku šest až sedm let a šest dospělých. Ještě více obětí měl v dubnu 2007 útok na Virginském polytechnickém institutu, kde student zabil 32 lidí a poté i sebe.

Útok v americkém Buffalu: Střelec se připravoval několik měsíců, tvrdí média

Předminulou sobotu jiný 18letý střelec v supermarketu v americkém městě Buffalo ve státě New York zabil deset lidí, podle všeho také legálně pořízenou puškou AR-15. Útok byl podle vyšetřovatelů rasově motivovaný, z celkových třinácti osob zasažených výstřely bylo 11 tmavé pleti.