Zjevení komety byl pro ně signál. Záhy se fanatici ze sekty sami pozabíjeli

„Měli byste se podívat do toho velkého domu v Rancho Santa Fe,“ zněl anonymní tip, který před 25 lety dostali policisté v kalifornském městě San Diego. Věděli, o který dům jde. Na to, co najdou uvnitř, však připraveni nebyli. V sídle leželo 39 mrtvol, 21 mužů a 18 žen. Spáchali hromadnou sebevraždu.

Vůdce náboženské sekty „Nebeská brána“ Marshall Applewhite. | Foto: ČTK/AP