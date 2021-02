Téměř každý už to někdy slyšel, ale málokdo se tím řídí. A jen někde v tom státy EU své občany podporují a vytvářejí příznivé podmínky. Řeč je o prevenci, tedy předcházení rakovině, která je klíčovým zabijákem dnešních Evropanů.

Evropská komise přišla v těchto dnech s plánem, jak na ni. A to proto, že covid-19 přestane být zřejmě po proočkování evropské populace ještě během tohoto roku v EU zásadním zdravotním problémem, zatímco nebezpečí úmrtí na rakovinu bude dále růst.

Tichý zabiják

Pokud by se nezlepšila prevence a životní styl Evropanů, uvádí Komise, do patnácti let by se počet případů rakoviny zdvojnásobil. Už nyní na ni přitom ročně umírá přes milion Evropanů, tedy dvojnásobek, než celkově loni zemřelo na covid. „V roce 2020, zatímco jsme všichni bojovali proti pandemii, mnoho z nás vedlo tichou válku proti rakovině. V roce 2020 jsme kvůli tomuto onemocnění přišli o 1,3 milionu Evropanů. A počet případů bohužel stále roste,“ uvedla při představování plánu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Evropa a rakovina - Infografika

„Proto dnes předkládáme Evropský plán boje proti této nemoci. Boj těch, kdo se potýkají s rakovinou, je i naším bojem.“

Cíle Evropské unie, na jejichž dosažení věnuje v příštích letech čtyři miliardy eur (asi 106 miliard korun), míří především k zajištění preventivních vyšetření, které mohou odhalit rakovinu včas a pacientům zachránit život. „Do roku 2025 má mít 90 % tzv. rizikových obyvatel EU přístup ke screeningu rakoviny prsu, děložního čípku, tlustého střeva a konečníku,“ uvádí plán. O pět let později by mělo mít 90 % pacientů „přístup k národním komplexním onkologickým centrům propojeným do nové sítě“.

Medicínská prevence je jen jednou částí plánu na zlepšení situace. Tou další je odstranění nejškodlivějších části životního stylu velké částí Evropanů kouření tabáku a nadměrného pití alkoholu. Do dvaceti let chce Unie novou, beztabákovou generaci. Plánuje, že mezi mladými lidmi sníží počet kuřáků z dnešních dvaceti na pouhých pět procent. „Chceme zpřísnit stávající regulaci tabáku a zvýšit daň na tabákové výrobky,“ upřesnil místopředseda Evropské komise Margaritis Schinas. Dodal, že zvýšení cen cigaret v minulých letech jednoznačně snížilo počet mladých kuřáků, kterých je dnes v EU pod 20 procent.

I když Evropská komise předpokládá značné výdaje, jde v boji s rakovinou nejen o životy milionů lidí, ale rakovina je zátěží i pro unijní ekonomiku roční ztráty způsobené nemocí se odhadují na sto miliard eur ročně (2,7 bilionu korun). Start boje s rakovinou je třeba o to víc, že covidová nákaza těžce dopadla na nemocné s nádorem. „Pandemie narušila léčbu, oddálila diagnózu a očkování a ovlivnila přístup k lékům,“ varuje Komise.

Málo na prevenci

Zpravodajka podkomise pro boj s rakovinou, česká europoslankyně Kateřina Konečná plán Bruselu oceňuje. „Klíčové je především to, že plán je vůbec na světě. Víme, že se 40 % případů rakoviny dá předejít. Ať už je to prevencí, změnou životního stylu, či včasnou diagnostikou, a na to se musíme zaměřit,“ uvádí Konečná. Podporuje i snahy o omezení kouření. „Prevenci určitě musí dominovat boj proti kouření, které je jednou z jejích nejčastějších příčin,“ říká europoslankyně.

Z jejího pohledu je ale také důležité, aby státy EU, včetně Česka, vydávaly dost na prevenci. „Co se týče prevence, tak jsme na tom jako Česko i celá EU špatně. Česko je lehký podprůměr v Unii dáváme na prevenci 2,7 % z celkových výdajů na zdravotní péči,“ uvádí Konečná. „Je škoda, že si politici, ale ani zdravotní pojišťovny neuvědomují, že každá koruna vynaložená na prevenci zachrání mnoho životů a osudů a ušetří i statisícové náklady, jež stojí léčba,“ dodává.

