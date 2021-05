Izraelská armáda v krátkém prohlášení vydaném po půlnoci místního času uvedla, že "letecké a pozemní síly izraelské armády útočí na Pásmo Gazy", což vedlo média ke spekulacím o začátku pozemní operace v Gaze. Mluvčí armády proto o něco reagoval upřesněním, že izraelští vojáci do Pásma Gazy nevstoupili.

Ráno pak mluvčí podle agentury DPA doplnil, že útok trval 40 minut a podílelo se na něm 160 letounů. Mířil hlavně proti systému tunelů zvanému Metro, jakémusi podzemnímu městu, které prý Hamás budoval několik let. Do jaké míry jsou tunely poničeny, není zatím jasné, uvádí DPA. Letecké údery podpořila palba z tanků do Pásma Gazy. Odtamtud po izraelském útoku následovala další salva raket vystřelených na židovský stát, v oblastech hraničících s Pásmem Gazy byly nad ránem opět slyšet sirény.

Podle izraelské televize, na kterou se odkazovala agentura DPA, šlo o nejsilnější a nejrozsáhlejší izraelskou akci proti Hamásu v Pásmu Gazy od pondělního vypuknutí násilí. Armáda vyzvala Izraelce v oblastech do čtyř kilometrů od hranic, aby se uchýlili do krytů.

"Řekl jsem, že Hamás zaplatí vysokou daň," uvedl v prohlášení izraelský premiér Benjamin Netanjahu. "Činíme tak a budeme tak činit dál velkou silou," dodal. Mluvčí Hamásu uvedl, že militantní hnutí je připravené "udělit Izraeli tvrdou lekci", pokud se rozhodne pro pozemní operaci.

Stejně jako v předchozích dnech se v ulicích řady izraelských měst odehrávaly až do ranních hodin násilné střety mezi izraelskými Araby a Židy. Policie podle The Times of Israel zatkla v Tel Avivu, Beerševě a dalších městech celkem desítky lidí.

Nejsilnější útok na pásmo Gazy

Mluvčí izraelské armády řekl, že od pondělního večera bojovníci Hamásu vystřelili 1800 raket namířených proti Izraeli, z nich ale 430 dopadlo v samotném Pásmu Gazy. Izraelský raketový systém Železná kupole (Iron Dome) zachytil 90 procent střel.

Při současných bojích zemřelo podle ministerstva zdravotnictví v Gaze 109 lidí a dalších 621 utrpělo zranění. V Izraeli podle tamní armády přišlo o život osm lidí. Boje vypukly po několikadenních střetech mezi izraelskou policií a Palestinci v Jeruzalémě.

Napětí eskalovalo během ramadánu, když Izrael omezil Palestincům shromažďování na místě, kde se Arabové většinou schází k večerní modlitbě. Začátkem května se též očekával verdikt odvolacího soudu o vystěhování desítek palestinských rodin ze čtvrti Šajch Džarráh ve východním Jeruzalémě, do jejichž domů se měli nastěhovat židovští osadníci. Na tento měsíc také byly plánovány dlouho očekávané palestinské parlamentní volby, které ale palestinský prezident Mahmúd Abbás odložil i proto, že nebylo jisté, zda Izrael umožní hlasovat ve východním Jeruzalémě.

V létě 2014 Izrael v reakci na ostřelování raketami podnikl proti Pásmu Gazy operaci Ochranné ostří. Ta skončila příměřím s Hamásem uzavřeným 26. srpna 2014. Zemřelo při ní přes 2140 Palestinců a sedm desítek Izraelců.