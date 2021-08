Své zkušenosti z třetího evakuačního letu do Kábulu popsal jeho pilot, jehož vyjádření dnes ČTK poskytla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Česko ze země, kterou po odchodu západních vojáků ovládlo islamistické hnutí Tálibán, přepravilo do Prahy třemi lety téměř 200 lidí, z toho 170 Afghánců. Třetí letadlo přistálo v Praze ve středu večer. Třetím letem byla evakuační mise z Afghánistánu skončena, řekl dnes premiér Andrej Babiš (ANO).

"Necítili jsme nebezpečí, ale situace byla velmi náročná podmínkami, které nás v Kábulu čekaly a limitovaly v běžných procedurách," řekl pilot posledního letu. "Byla to zkušenost. Mám za sebou už několik dejme tomu netradičních letů, ale bezesporu tohle bylo náročně a sakra dlouhé," dodal.

Bez letového řízení byl podle pilota vzdušný prostor mezi Turkmenistánem a Kábulem. Piloti směřující do afghánského hlavního města si proto sami mezi sebou dělali rozestupy ve vzduchu a řadili svá letadla na přistání. "Hledali jsme frekvence, po kterých bychom mohli mezi sebou komunikovat," řekl kapitán armádního Airbusu.

Podobná situace byla také na letišti. Letadla se podle pilota řadila do front na odlet a pojíždění jen s využitím palubního protisrážkového systému TCAS a přímé komunikace mezi posádkami. "Limit byl ale pro nás i čas. Jak dlouho na místě zůstaneme, protože jsme nechtěli startovat v noci. Neměli jsme tušení, jak fungují dráhová světla," podotkl.

Stejně jako pilot druhého evakuačního letu uvedl, že posádky nemohly spoléhat na to, že v Kábulu dostanou palivo, takže po cestě tankoval v ázerbájdžánském Baku. "Po cestě do Kábulu jsme pak řešili teplotu vzduchu a váhu, kterou s sebou budeme moci vzít zpátky. Několikrát jsme to měnili. Právě i v souvislosti s tím, že jsme na letišti zůstávali déle," řekl pilot. Na kábulském letišti nakonec čekal český stroj Airbus čtyři a půl hodiny.

Perfektně sladěný tým

Pilot ocenil práci svého palubního týmu. "Známe se dlouho a máme mnoho letů za sebou. Jsme perfektně sladění a vzájemně jsme se doplňovali," poznamenal. V armádě je podle Dvořákové od roku 2001, vystřídal několik dopravních letounů. S letadlem CASA C-295 byl třikrát v zahraniční operaci na Sinaji.

Evakuační lety přistály v Praze v pondělí ráno a v úterý a ve středu večer. Do Česka jimi přiletěli zaměstnanci české ambasády včetně velvyslance Jiřího Balouna, čeští vojáci, afghánští spolupracovníci velvyslanectví a české armády s rodinami a také Afghánci, kteří mají v Česku trvalý pobyt. Několik lidí česká letadla přepravila pro Polsko a Slovensko.

Podle Balouna letadlo pro evakuované vyletělo celkem čtyřikrát, jeden z letů ale kvůli vyhrocené situaci na kábulském letišti nemohl přistát a musel se vrátit.