"Prezident republiky dnes potvrdil, že pro ceremoniál spojený s předáním propůjčených a udělených státních vyznamenání využije řádového dne 1. ledna 2022. Těší se, že bude moci propůjčená a udělená státní vyznamenání předat osobně," uvedla kancelář.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček upřesnil, že na státní svátek 28. října zveřejní Hrad seznam letošních vyznamenaných. Ceremoniál se pak uskuteční na Nový rok. Vyznamenání při něm obdrží i lidé ocenění loni. Před rokem se ceremoniál neuskutečnil kvůli epidemii koronaviru, i tehdy Hrad zveřejnil seznam vyznamenaných.

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář minulý týden uvedl, že ceremoniál bude z 28. října odložen na pozdější termín, pokud Zeman nerozhodne jinak. Ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš o den dříve ČTK řekl, že ohledně slavnosti čeká na rozhodnutí prezidenta. Aby bylo možné ji uspořádat, muselo by rozhodnutí padnout v řádu dnů.

Způsob předání ocenění záleží na rozhodnutí prezidenta. Může například stanovit někoho, kdo za něj vyznamenání předá, rozhodnout se také může pro odklad. Vyznamenání mohou být rovněž odeslána poštou.

Loni bylo 28 oceněných

Zeman každý rok udílí nebo propůjčuje kolem čtyř desítek řádů a medailí. Loni bylo 28 oceněných. Letos se Zeman rozhodl udělit podle Mladé fronty Dnes (MfD) Řád bílého lva herečce Jiřině Bohdalové. Nejvyšší státní ocenění má obdržet také první československý kosmonaut Vladimír Remek. Premiér Andrej Babiš (ANO), do jehož svěřenského fondu MfD patří, ve středu po jednání vlády řekl, že podepsal asi 30 prezidentových návrhů na udělení státních vyznamenání.

Ocenění za hrdinství by měl získat velvyslanec v Afghánistánu Jiří Baloun. Zeman ho slíbil ocenit za jeho podíl na letošní evakuaci českých diplomatů a afghánských spolupracovníků z Kábulu.

Medaili Za zásluhy by podle MfD měl získat zakladatel továrny na dorty Marlenka Gevorg Avetisjan či psychiatr Jan Cimický. Stejné ocenění může podle deníku očekávat předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása, dramaturg a člen rady ČTK Pavel Foltán, muzikant Karel Vágner, textař Pavel Žák či vinař Miloš Michlovský a in memoriam by jej měl dostat i zesnulý ekonom Michal Mejstřík.

Ovčáček dříve oznámil, že Zeman in memoriam udělí medaili Za hrdinství štábní praporčici Michaele Tiché, která zemřela na zahraniční misi na Sinaji po pádu vrtulníku. Oceněn bude i další tragicky zesnulý, zakladatel a většinový vlastník finanční skupiny PPF Petr Kellner. Zeman na jaře uvedl, že Kellnerovi udělí Řád bílého lva, podle MfD má ale obdržet medaili Za zásluhy.