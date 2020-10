Víkendové hlasování do krajských zastupitelstev a Senátu s sebou přineslo i tradiční číselné zajímavosti. V krajských volbách usilovalo o přízeň voličů celkem 9 711 kandidátů, kteří zasednou do 675 křesel v regionálních „parlamentech“.

Martin Kupka, ODS | Foto: DENÍK/ Jiří Janda

Průměrný věk zvolených zastupitelů je po letošních volbách 48,31 roku. Nejstarší úspěšné kandidátce, exministryni zdravotnictví Miladě Emmerové, je letos 75 let a do zastupitelstva Plzeňského kraje usedne v barvách své domovské ČSSD. Na opačném pólu – mezi nejmladšími zvolenými politiky - je hned pět lidí ve věku 22 let.