Hlasování se konalo za zpřísněných bezpečnostních podmínek kvůli epidemii koronaviru. Lidé měli mít tak jako jinde v uzavřených prostorách roušky a mohli využít dezinfekci k očištění rukou.

Volby zatím žádné komplikace nepoznamenaly, pouze v Moravskoslezském kraji se vyskytlo podezření na organizované svážení voličů. Podle náměstka ministra vnitra Petra Mlsny se případem zabývá policie. V Lounech v jedné z volebních místností zemřel sedmdesátiletý volič, hlasování kvůli tomu bylo na hodinu přerušeno.

Během prvních hodin dorazila desetina voličů

K senátním volbám v Praze 9 přišlo za první dvě hodiny od otevření volebních místností zhruba sedm procent lidí, v obvodech Prahy 1 a Prahy 5 kolem 11 procent voličů. K volbám z domova se kvůli izolaci nebo karanténě dané koronavirem přihlásilo 151 lidí, ve středu jich z auta volilo 183. Městská ani republiková policie podle informací ČTK zatím v souvislosti s volbami v Praze neřešila žádné incidenty.

Ve středních Čechách byla volební účast většinou desetinová. Platilo to pro Kolín, Kutnou Horu, Nymburk a Mladou Boleslav. Beroun a Benešov měly o procento méně a v Příbrami odevzdalo hlas přes osm procent voličů. Od pěti do osmi procent se pohybovala voličská účast v jihočeských okrscích. Obdobně v Karlovarském kraji účast kolísala od 7,5 do deseti procent, v Ústeckém kraji od tří do deseti procent. V Plzeňském kraji přišlo hlasovat pět až 15 procent voličů.

V Libereckém kraji volilo podle průzkumu ČTK od deseti do 14 procent voličů. Na radnici v České Lípě odevzdalo hlas deset procent voličů do krajských voleb, účast v senátních volbách ale byla zatím jen osmiprocentní. V Hradci Králové hlasovalo až 14 procent voličů, v Náchodě až 15 procent. Na Vysočině v jednom z jihlavských okrsků bylo volit zatím jen 2,5 procenta lidí, naopak v Pelhřimově nebo v Třebíči byla účast čtrnáctiprocentní.

Zhruba desetiprocentní účast hlásili volební komisaři v Olomouckém kraji. Ve Zlíně se účast pohybovala okolo devíti procent. V místním referendu, které se týká vodárenství, to bylo 7,3 procenta, uvedl mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer. V dalších okrscích Zlínského kraje přišlo hlasovat od 5,7 procenta do 11 procent voličů. Podle odhadu kontrolní komise moravskoslezského krajského úřadu, která dohlíží na regulérnost krajských voleb, v regionu přišlo hlasovat zhruba pět procent voličů. Například v Karviné byla účast zhruba devítiprocentní.