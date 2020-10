Bývalá novinářka, jež po dlouhá léta působila například v České televizi či na TV Nova a podílela se na tehdy hojně sledovaném pořadu Občanské judo, a starostka třítisícových Mnichovic dovedla své lidi se ziskem 22,21 procenta k vítězství a pravděpodobně se stane hejtmankou.

„Žádost ODS na pozici hejtmana jsme zamítli,“ uvedla sebevědomě pro Český rozhlas s tím, že hlavou kraje by se měla podle plánu stát ona sama. Při předvolební kampani přitom využila i své novinářské zkušenosti, když ji vedla i přes videa na YouTube.

S výsledkem může být spokojen i lídr KDU-ČSL v Jihomoravském kraji, šestatřicetiletý Jan Grolich. Jeho strana sice skončila ve svém kraji s 15,54 procenta až druhá, ale i tak je to pro ni úspěch. Sám Grolich pak nasbíral přes dvanáct tisíc preferenčních hlasů, což se v celé republice podařilo málokomu.

Starostování je základní předpoklad

Původním povoláním advokát a starosta Velatic se pravděpodobně nyní stane také hejtmanem. „Starostování je základním předpokladem pro jakéhokoli kandidáta na vyšší pozice v kraji," řekl. "První, co nás čeká po převzetí funkcí na kraji, je nejspíš školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci," zažertoval si.

Úspěšný byl i bývalý policejní prezident a současný senátor, dvaapadesátiletý Martin Červíček. Současný člen ODS stál v čele společné kandidátky se STAN a hnutím Východočeši, jež v Královéhradeckém kraji se 23,53 procenta slavila vítězství. I on má velkou šanci stanout v čele svého regionu, Byl by se tak od roku 2008 prvním politikem ODS, který by se stal oficiálně hejtmanem.

Pokud se to naplní, senátorského postu se prý nevzdá. „To, že je člověk senátor a zároveň hejtman, tak to jsou role, které se dle mého dají zvládnout. Jen se vzdám postu šéfa senátorského klubu,“ míní expolicista, jenž svého času proslul mimo jiné sporem s ministrem vnitra v demisi Martinem Pecinou o své setrvání v čele policie.

Překvapení měly i senátní souboje

Svá překvapení měly i senátní souboje. Zde bylo zřejmě největší senzací znovuzvolení dosavadního senátora, jedenapadesátiletého Zbyňka Linharta (za STAN) už v prvním kole. Je to teprve potřinácté v novodobé české historii, kdy se to stalo. Většinou se o senátorském postu rozhoduje až ve druhém kole, kdy proti sobě stojí již jen dva soupeři.

„Musím se přiznat, že jsem to nečekal,“ netajil se v reakci pro Deník překvapením sám Linhart zahlcený osobními i on-line gratulacemi v podobě esemesek. „Nestíhám na ně ani odpovídat, víceméně v jednom kuse mi pípá telefon," dodal staronový senátor, který dříve vykonával funkci starosty v Krásné Lípě. Tam je v současnosti druhým místoředsedou.

A mezi neobvyklé výsledky patří i úspěch bývalé předsedkyně Poslanecké sněmovny a současné poslankyně, šedesátisedmileté Miroslavy Němcové (ODS). Ta – ač žije na Vysočině – kandidovala v prvním pražském obvodu. V prvním kole získala téměř 48,6 procenta hlasů a přímé zvolení jí tak uteklo jen o pověstný vlásek.

Její soupeř, dosavadní senátor Václav Hampl (nestr. za KDU-ČSL)oslovil je 20,5 procenta voličů. V úspěchu Němcové zřejmě hrála roli i poněkud nešikovná Hamplova kampaň. Bývalý rektor Univerzity Karlovy totiž měl billboardy s heslem Vysoká škola života nestačí, což okamžitě využil volební štáb i příznivci jeho oponentky. Prezentovali to jako nefér útok na její osobu.

Dientsbier propadl

A v neposlední řadě se mezi překvapení dá počítat i výsledek senátorských voleb v Kladně. Jeho dosavadní zástupce v horní komoře parlamentu, jedenapadesátiletý Jiří Dienstbier (ČSSD), zde totiž doslova propadl s 8,8 procenta skončil až osmý.

Mezi příčiny pak tento politik a advokát, který zastával i funkci ministra a kandidoval na prezidenta, řadí i to, že se jeho obvod názorově posouvá směrem k pravicové Praze, zatímco on zastupuje levicovou stranu. „Déle než dva roky jsem počítal, že to takto může dopadnout,“ řekl v rozhovoru pro server Aktuálně. Odůvodnil tento svůj předpoklad účastí sociální demokracie na společné vládě s Andrejem Babišem (ANO).

Do finále se v Kladně probojovala z prvního místa, čtyřicetiletá advokátka Adéla Šípová (nestr. za Piráty). „Mám z úspěchu velkou radost. Posledního půl roku jsem věnovala intenzivní volební kampani a objela snad všechny obce, kde jsem měla možnost hovořit se spoustou lidí.

Při těchto setkáních jsem vnímala u občanů určitou unavenost z dosavadních politiků,“ řekla Deníku právnička a matka pěti dětí z Doks u Kladna, která byla v kampani poměrně viditelná i mimo okruh voličů svého senátorského obvodu. V prvním kole oslovila 17,8 procenta voličů, jež dorazili k urnám, a v tom druhém se utká s bývalým středočeským hejtmanem a současným poslancem, čtyřiapadesátiletým Petrem Bendlem(ODS). Toho zatím volilo 14,1 procenta kladenských občanů.