O novele zákona o ochraně veřejného zdraví nebo novém pandemickém zákoně se mluví od loňského března. Co bránilo jejich předložení a schválení?

Neochota vlády vzdát se moci a podrobit se kontrole. Novela, kterou loni 7. května zpracoval tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, se snažila popřít rozsudek Městského soudu v Praze. Absentovala v ní možnost parlamentní kontroly nad zásahy vlády do základních práv a svobod.

Chyběla v ní i povinnost vydávat opatření proporčně a odůvodněně. A vůbec v ní nebyla řešena otázka náhrad škod. Tento návrh byl tedy od počátku prakticky nepoužitelný a dodnes visí v parlamentu. Odborná veřejnost ho jednoznačně odsoudila.

Ještě horší byl ovšem pokus ministra zdravotnictví Jana Blatného, který chtěl veškerou pravomoc svěřit Státní hygienické službě. Hlavní hygienik by mohl dekretem zavírat školy či obchody, přikázat očkování populace, omezit hromadné akce a cestování. Sledovat by se mohly i mobily infikovaných osob.

Tento záměr jen potvrzuje záměr vlády dostat se do situace, kdy bude moci vládnout dekrety a nebude podrobena poslanecké kontrole. Mimochodem to je také důvod, proč senátoři sepsali další ústavní stížnost na postup vlády během nouzového stavu. Její pravomoci jsou totiž vymezeny naprosto vágně, takže po souhlasu sněmovny vydává omezující opatření jen na základě své libovůle. Pokud by byl ve čtvrtek nouzový stav prodloužen, stížnost odejde k Ústavnímu soudu.

Zastánci prodloužení stavu nouze hovoří především o skončení možnosti nasazení armády. To by skutečně nebylo nadále přípustné?

Díval jsem se na zákon o ozbrojených silách, který umožňuje obcím či krajům požádat náčelníka Generálního štábu o pomoc. Ten jim na tomto základě může vojáky poskytnout.

Předseda KSČM Vojtěch Filip hovoří i o dobrovolné pomoci a také o pravomoci krajských hygienických stanic, které mohou přijímat mimořádná opatření na regionální úrovni. Znamená to, že 15. února by k žádné katastrofě ani bez stavu nouze nedošlo?

Rozhodně by k ní nedošlo. Hodně pravomocí by zůstalo ministerstvu zdravotnictví, nasazení vojáků řeší armádní legislativa a v daném území opravdu mohou situaci regulovat krajské hygieny.

Jde jen o to, aby se vláda nebála alokovat moc odborníkům v krajích. Pochopitelně plošná razantní opatření bez nouzového stavu dělat nelze, muselo by se přestoupit na dobrovolný modus. Ovšem dodržování zákazů je do značné míry věcí dobré vůle lidí už dnes, neboť se absolutně nevymáhají. Přiznal to i ministr Blatný.

Vláda možná opozici vyjde vstříc závazkem, že když ji pomůže prodloužit nouzový stav o dalších 30 dní, předloží do té doby nový pandemický zákon. Může být schválen dříve, než krize skončí?

V režimu legislativní nouze lze zákon protlačit parlamentem poměrně rychle, ale nutná je shoda většiny ve sněmovně i Senátu, takže by musel obsahovat podmínku kontroly a kompenzací škod.

Pokud by byla předloha špatná, nikdo ji neschválí, ale vláda mezitím bude mít svůj nouzový stav. Nesmíme zapomínat, že pro občany je nejdůležitější ochrana zdraví, ale stejně tak důležité jsou rychlé a dostatečné náhrady za ztrátu živobytí. Na to neodpovídá podoba legislativy, ale věcný obsah vládnutí.

Přesto se chci zeptat na velkou novelu zákona o bezpečnosti, kterou připravuje ministerstvo vnitra. Má smysl ji přijímat nyní?

Osobně bych se tomu vyhnul. Při současném stavu politiky je nebezpečné sahat do trvalé legislativy. Když se nepovede dočasný pandemický zákon, nic strašného se nestane, protože skončí s pandemií. Pokud se ale zvrtá ústavní zákon, bude to problém, neboť tady s námi může být dalších dvacet let.