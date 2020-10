Úřady práce v celém Česku změní od příštího týdne kvůli covidu úřední hodiny. Úterý a čtvrtky budou nyní pouze pro objednané klienty. ČTK o tom dnes informovala mluvčí ÚP ČR Kateřina Beránková. Úřad práce ČR zároveň doporučuje všem klientům, aby zasílali dokumenty například prostřednictvím datové schránky, osobní návštěva není vždy nutná.

Úřad práce v Ostravě na snímku z 1. dubna 2020 | Foto: ČTK / ČTK

Od příštího týdne budou úřední hodiny v pondělí a ve středu od 08:00 do 12:00 a následně od 13:00 do 17:00. Úterý a čtvrtek bude jen na objednání, a to od 08:00 do 11:00. V pátek je otevřeno rovněž od 08:00 do 11:00, ale pouze pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky.