Podle dat ze satelitů vesmírné agentury ESA je v ČR neobvykle nízká vlhkost půdy. Data mohou využívat i zemědělci.

Nejhorší je situace na Olomoucku a Ústecku. Informovala o tom Evropská vesmírné agentura (ESA). Satelitní data mohou využívat i zemědělci k pojištění a ochraně proti škodám způsobených suchem.

"V porovnání s průměrem či s tím, co považujeme za normální stav, lze 30procentní rozdíl v půdní vlhkosti na jaře považovat za pohromu pro zemědělství i přírodu, pokud by sucho mělo přetrvat i v létě," uvedl Richard de Jeu ze společnosti VanderSat, která měří vlhkost půdy na celém světě. Firma k tomu využívá data ze satelitu SMOS, který do vesmíru vyslala ESA.

Satelitní data o půdní vlhkosti jsou podle de Jeua zásadním faktorem pro pojištění zemědělců proti škodám způsobeným suchem a mají velké využití při podpoře zemědělských postupů.

Živá planeta

Přes 96 procent dat poskytují satelity do tří hodin od zjištění. Následně je pak mohou využívat vybrané společnosti, které je zpřístupňují právě například zemědělcům.

Družice SMOS byla vypuštěna v roce 2009 a jde o jednu z misí Earth Explorer pro dálkový průzkum Země. Ty jsou výzkumnou součástí programu Živá planeta. Na palubě sondy SMOS je interferometrický radiometr, který vytváří snímky tzv. jasové teploty. Na jejich základě se pak každé tři dny aktualizují mapy půdní vláhy, které dosahují přesnosti čtyř procent s prostorovým rozlišením zhruba 50 kilometrů. To lze přirovnat k detekci čajové lžičky vody smíchané s hrstí zeminy.

Zemědělské sucho se podle dat z minulého týdne rozšířilo na 98 procent území republiky. Na většině území panují podmínky výrazného až extrémního sucha. I přes déšť v minulých dnech zůstala na mnoha místech situace velmi špatná, především pak na Moravě. Podle odborníků je současná sucho, které v Česku trvá od roku 2015 a stále nekončí, nejhorší za posledních 500 let.